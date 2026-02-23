Peinlich: Melania postet Bad Bunny-Hit trotz Anti-Trump-Positionierung!

Melania Trump hat einen Instagram-Post mit einem Lied von Bad Bunny unterlegt - wenige Wochen, nachdem ihr Mann über den Latin-Superstar und dessen Auftritt beim Super Bowl geschimpft hatte.

Die Frau des US-Präsidenten teilte am Samstag einen Clip mit Fotos von einem Kleid, welches sie vergangenes Jahr bei der zweiten Amtseinführung ihres Mannes getragen und nun an ein Museum gestiftet hatte. Unterlegt war der Post mit dem Bad Bunny-Hit "DtMF".

Trump ärgerte sich vor wenigen Wochen noch gün und blau

Dabei hatte ihr Ehemann Donald Trump erst vor drei Wochen seinen Ärger über den Latino-Sänger ausgedrückt. Bad Bunnys Pausenauftritt beim Super Bowl bezeichnete Trump als "Schlag ins Gesicht" für die USA und als eine der schlechtesten Halbzeitshows, die er jemals gesehen habe.

Sehr direkte Kritik beim Superbowl!

Bad Bunny, der bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, ist wiederum selbst ausgesprochener Kritiker von Trumps Politik. Aus Protest gegen die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE verzichtete er zuletzt etwa auf Konzerte in den Vereinigten Staaten. Mit seiner Halbzeitshow, die er ausschließlich auf Spanisch hielt, setzte der gebürtige Puerto Ricaner eine politische Botschaft.