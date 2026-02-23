RTL-Paukenschlag! Dschungelkönig wird neu gewählt - "Bodenlose Frechheit!"

Das Dschungelcamp 2026 ist offiziell vorbei, doch das große Nachspiel sorgt in Österreich und im Netz für ordentlich Zündstoff. Vor allem die Rolle von Gil Ofarim steht dabei im Mittelpunkt.

Das große Nachspiel am Sonntag sorgte für eine regelrechte Welle der Empörung in den sozialen Netzwerken. Während das Dschungelcamp 2026 damit endgültig Geschichte ist, lassen die Reaktionen der Zuschauer nicht nach. Besonders die Konfrontation zwischen Moderator Jan Köppen und dem amtierenden Dschungelkönig Gil Ofarim sowie ein Voting stehen in der Kritik.

Harte Fragen im Studio

Schon zu Beginn der Sendung wurde klar, dass es für den 43-jährigen Sänger Gil Ofarim kein leichter Abend wird. Bei seinem Einzug gab es nur spärlichen Applaus, gefolgt von einem Seitenhieb durch Sonja Zietlow. Jan Köppen ging direkt in die Offensive und stellte unangenehme Fragen zur Vergangenheit und zu getätigten Aussagen im Camp.

Köppen fragt offen nach

Jan Köppen fragte direkt: "Wolltest du Zweifel säen an dem, was da passiert ist?" Gil Ofarim gab zu, er habe sich "falsch ausgedrückt". Köppen wurde für sein kritisches Nachfragen in den sozialen Netzwerken gefeiert. "Jan spricht an, was wir alle denken", ist in einem Kommentar zu lesen.

Umstrittenes Voting der Camper

Für besonders viel Ärger sorgte eine anonyme Neuwahl unter den Teilnehmern. Dabei landete der eigentliche Dschungelkönig Gil Ofarim auf dem letzten Platz. Viele Fans empfanden dies als unfair, da die Zuschauer ihn zuvor rechtmäßig zum Sieger gewählt hatten. Ein User bezeichnete die Aktion auf Instagram als "unterirdisch" und kritisierte, dass Gil schlichtweg vorgeführt wurde.

Fans üben scharfe Kritik

In den Kommentaren unter den Beiträgen zur Show wurde kein Blatt vor den Mund genommen. Die Zuschauer in Österreich und Deutschland zeigten sich solidarisch mit dem Sänger, der trotz der Situation ruhig blieb.

Ein Fan bezeichnete das interne Voting als "Schlag ins Gesicht jedes Zuschauers".

RTL wurde für das Format des Camperpovotings scharf angegriffen.

Viele Kommentare betonten, dass Gil Ofarim der "Stärkste" im Camp gewesen sei.

Abschluss der Staffel 2026

Obwohl einige Fans die kritischen Nachfragen von Jan Köppen feierten, überwiegt bei vielen der Unmut über die Art und Weise der Darstellung. Die Diskussionen zeigen, dass dieses Nachspiel wohl noch länger in Erinnerung bleiben wird als die eigentliche Zeit im Camp.