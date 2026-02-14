Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ariel
© RTL

Insider bestätigt

TV-Hammer um Dschungel-Diva Ariel

14.02.26, 16:42
Wenige Tage nach dem Dschungelcamp hat Ober-Zicke Ariel bereits einen neuen TV-Coup gelandet.

Sie gehörte bei der heurigen Staffel von "Ich bin ein Star..." zu den absolut polarisierenden Personen: Ariel. Die 22-jährige Schweizerin sorgte mit ihrer Art für jede Menge Gesprächsstoff im Camp und vor den TV-Bildschirmen.

Es war ein absoluter Genuss für alle Trash-TV-Fans. Wer nun denkt, dass die Influencerin sich auf ihre Social-Media-Kanäle konzentrieren wird, der irrt. Sie hat bereits den nächsten TV-Job an der Angel.

Nächster Auftritt im Reality-TV

Wie ein Insider der "GlücksPost" verrät, wird Ariel in der nächsten Staffel der Bachelorette in der Schweiz Rosen verteilen. Ausgestrahlt wird das Kuppel-Format auf dem Sender 3+ nach längerer Pause. Laut Blick haben weder der Reality-Star noch die Produktionsfirma den Deal bislang bestätigt.

Bereits am Freitag ist ein Video aufgetaucht, das die 11. Bachelorette-Staffel in der Schweiz anteasen soll. Viele User waren sich da schon sicher, dass es sich dabei um die Dschungel-Diva Ariel handelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

