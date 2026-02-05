Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Dschungelcamp 26.1.
© RTL

Top Secret

Geheime Dschungel-Verträge: Die bizarren Sex- und Nacktregeln

05.02.26, 14:59
Teilen

Wie sehr ist alles geregelt, was darf sein, was nicht? DAS sind die bizarren Verträge.

Geschrei, Gemecker, Lästereien. Manch ein Fan vom Dschungelcamp fordert schon seit einigen Folgen, dass Gil rausgeschmissen werden soll, weil er nicht zu seinem Skandal Stellung nimmt.

Ich bin ein Star Dschungelcamp
© RTL

Mehr zum Thema

Viele Regeln

Andere wollen  Ariel  nach Hause gehen sehen, weil sie eine temperamentvolle Art hat. Doch, was kann man sich wirklich wünschen von der Show? Auch wenn es oft sehr chaotisch zugeht, ist doch fast alles geregelt in der Hit-Show. 

Ich bin ein Star Dschungelcamp
© RTL

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+  

Das ist (nicht) erlaubt

Das muss auch so sein, denn es geht um Promis und viel Geld. Wie die Bild nun schreibt, haben sie die geheimen Verträge vorliegen. Und darin sind einige Regeln zu finden, die durchaus bizarr anmuten.

  • Beleidigen und Schweigen: Beides ist - im Maßen - erlaubt. Beleidigungen, die rassistisch oder diskriminierend sind allerdings nicht. Auch bei Mobbing wird es heikel und der Sender zieht Konsequenzen. Das ist zumindest theoretisch so vermerkt. Nichts sagen wird hingegen auch nicht gerne gesehen. 
  • Gehen: Abbruch ist nur mit dem berühmten Satz: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" möglich. Einfach gehen - besonders in der Nacht ist streng verboten.
  • Schmusen, Sex, Nacktheit: Alles erlaubt und - wahrscheinlich - vom Sender gerne gesehen. Denn Sex sells! Doch es gilt zu bedenken, dass es keinen Raum gibt, in den man sich zurückziehen kann - weder zum nackten Duschen noch zum Fummeln.
  • Keine Extras! Die Auszahlung der ausgemachten Gage erfolgt in drei Schritten: Bei Unterzeichnung des Vertrags, bei Anreise, zum Dschungelbeginn und dann nach der Rückkehr. 

Wer gegen eine oder mehrere Regeln verstößt, muss zahlen!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen