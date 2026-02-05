Wie sehr ist alles geregelt, was darf sein, was nicht? DAS sind die bizarren Verträge.

Geschrei, Gemecker, Lästereien. Manch ein Fan vom Dschungelcamp fordert schon seit einigen Folgen, dass Gil rausgeschmissen werden soll, weil er nicht zu seinem Skandal Stellung nimmt.

© RTL

Viele Regeln

Andere wollen Ariel nach Hause gehen sehen, weil sie eine temperamentvolle Art hat. Doch, was kann man sich wirklich wünschen von der Show? Auch wenn es oft sehr chaotisch zugeht, ist doch fast alles geregelt in der Hit-Show.

© RTL

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+

Das ist (nicht) erlaubt

Das muss auch so sein, denn es geht um Promis und viel Geld. Wie die Bild nun schreibt, haben sie die geheimen Verträge vorliegen. Und darin sind einige Regeln zu finden, die durchaus bizarr anmuten.

Beleidigen und Schweigen : Beides ist - im Maßen - erlaubt. Beleidigungen, die rassistisch oder diskriminierend sind allerdings nicht. Auch bei Mobbing wird es heikel und der Sender zieht Konsequenzen. Das ist zumindest theoretisch so vermerkt. Nichts sagen wird hingegen auch nicht gerne gesehen.

: Beides ist - im Maßen - erlaubt. Beleidigungen, die rassistisch oder diskriminierend sind allerdings nicht. Auch bei Mobbing wird es heikel und der Sender zieht Konsequenzen. Das ist zumindest theoretisch so vermerkt. Nichts sagen wird hingegen auch nicht gerne gesehen. Gehen : Abbruch ist nur mit dem berühmten Satz: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" möglich. Einfach gehen - besonders in der Nacht ist streng verboten.

: Abbruch ist nur mit dem berühmten Satz: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" möglich. Einfach gehen - besonders in der Nacht ist streng verboten. Schmusen, Sex, Nacktheit: Alles erlaubt und - wahrscheinlich - vom Sender gerne gesehen. Denn Sex sells! Doch es gilt zu bedenken, dass es keinen Raum gibt, in den man sich zurückziehen kann - weder zum nackten Duschen noch zum Fummeln.

Alles erlaubt und - wahrscheinlich - vom Sender gerne gesehen. Denn Sex sells! Doch es gilt zu bedenken, dass es keinen Raum gibt, in den man sich zurückziehen kann - weder zum nackten Duschen noch zum Fummeln. Keine Extras! Die Auszahlung der ausgemachten Gage erfolgt in drei Schritten: Bei Unterzeichnung des Vertrags, bei Anreise, zum Dschungelbeginn und dann nach der Rückkehr.

Wer gegen eine oder mehrere Regeln verstößt, muss zahlen!