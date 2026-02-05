Alles zu oe24VIP
RIAN: „Für die Deutschen bin ich wohl der Humor-Messias!“
05.02.26, 13:46
Mit "Verwandtschaftstreffen" sang sich der RIAN in alle Herzen. 3 Amadeus-Awards inklusive. Jetzt legt er mit der CD „Blumendisco“ nach. Und dem großen oe24-Interview 

Nach Kult-Hits wie "Verwandtschaftstreffen" oder „Hausparty“ und 3 Amadeus-Awards bringt der Kärntner Chart-Stürmer RIAN am Freitag sein Debüt-Album „Blumendisco“. Mit dem ihm Platz 1 in den Charts wohl sicher ist. Im oe24-Interview spricht RIAN über… 

… sein 1. Album: Ich bin positiv aufgeregt, denn das ist ja schon etwas Neues für mich.

… “Blumendisco“: Das ist etwas, was es noch nicht gibt. Das soll meine Musikrichtung beschreiben. Das war eigentlich die Grundidee. Die Blumendisco ist, ohne jetzt poetisch klingen zu wollen, ein bisschen der Raum, wo meine ganzen Geschichten stattfinden. Der Spielplatz, wo ich mich austoben kann.

… Erfolgsdruck: Ich mache mir schon Druck in gewissen Dingen, immer weiter zu kommen. Auf Social Media z.B., dass man regelmäßig aktiv ist, aber Erfolgsdruck habe ich eigentlich nicht: Ich kann nur mein Bestes geben.

… den Triumph bei den Amadeus-Awards: Das wäre natürlich arg, wenn ich mit „Hausparty“ wieder „Song des Jahres“ gewinnen würde, aber an das denke ich noch gar nicht. Platz dafür wäre: zwei der Preise sind bei mir auf der Kommode. Einer hat er einen speziellen Platz in meinem Elternhaus bekommen.

… seine Chart-Erwartungen: Natürlich erhoffe ich mir etwas. Auch weil mir Robbie Williams ja einen großen Gefallen getan hat und sein Album um 3 Wochen vorgezogen hat. Gott sei Dank habe ich ihn früh genug erreicht, und konnte ihm sagen, dass es eine schlechte Idee gegen mich anzutreten (lacht).

… seine pointierten Texte: Das ist meine Art, mit Dingen umzugehen. Humor ist eine Waffe. Damit lässt sich auch mit manchen nicht so positiven Dingen umgehen. Generell muss ein Song schnell entstehen und nicht verkrampft. Dann hat es diese Leichtigkeit. Auch wenn man die Lieder für das Lagerfeuer reduzieren kann. In der Einfachheit liegt oft das Schönste.

… sein letztes „Verwandtschaftstreffen“: Weihnachten war tatsächlich im kleinen Rahmen. Ich bin dann relativ schnell in den Urlaub abgehauen. Deswegen bin ich da verschont geblieben. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm bei uns.

... den neuen Hit „Homeoffice“: Das beschreibt ganz gut, so wie ich mir das Homeoffice zumindest im Traum vorstelle. Zum Text haben mich viele Freunde und Bekannte inspiriert. 

... die Tour: Fast alles ist schon ausverkauft und wurde auch hochverlegt. Ich bin froh, dass es funktioniert. Auch in Deutschland. Scheinbar verstehen die doch Humor. Oder ich bin für die Deutschen der Humor-Messias.

Mit Josh. auf Tour (o.). Mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz beim Interview (u.)

... das fehlende Wien-Konzert: Ich hatte eine Weihnachtsshow gehabt im Dezember. Dazu gibt es im Sommer ein Konzert mit Josh.in der Metastadt, deswegen gibt es jetzt quasi kein Solo-Konzert. Aber wer weiß, was noch kommt.
 

Interview: Thomas Zeidler-Künz

