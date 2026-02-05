Alles zu oe24VIP
“Habe mich verloren gefühlt!“ JJ startet den Song Contest Countdown
© Getty Images

Neuer Hit

Von
05.02.26, 10:53
Teilen

JJ 12 Points! Am Freitag liefert unser Song Contest-Winner den neuen Hit „Shapeshifter". Gut möglich, dass er damit beim ESC in Wien auftritt.  

Am 16. Mai rockt unser JJ das Song Contest Finale in der Wiener Stadthalle. Nach dem Triumph in Basel darf er ja mit der Sieger-Hymne „Wasted Love“ wieder auftreten. Dazu gibt es auch einen neuen Song. Eine Möglichkeit wäre „Shapeshifter“, die brandneue Single, die JJ ab Freitag (6. Februar) auf seinem YouTube-Kanal präsentiert.

© Warner Music

© Warner Music

Der schon 3. Song nach seinem ESC-Sieg markiert für JJ den bewussten Beginn einer neuen Phase seiner Musikkarriere und setzt ein klares Zeichen: Die emotionale Trilogie rund um „Wasted Love“, „Back to Forgetting“ und „Haunting Me “ist abgeschlossen, der Blick richtet sich nach vorne: „Shapeshifter“ steht für Bewegung, Transformation und Aufbruch.

© Can Wagener

 

„Ich war viel von zuhause weg und habe meine Familie und Freunde kaum gesehen. Es war ein Übergang mit neuen Menschen und neuen Konstellationen, vieles, was man kannte, war plötzlich nicht mehr da. Ich habe mich sehr lost gefühlt,“ erklärt JJ seinen Neustart bei dem er seinem unverkennbaren Oper-Pop-Sound treu bleibt und sogar weiterentwickelt: Große Emotionen treffen auf moderne Pop-Elemente, kraftvolle Vocals auf fragile, schwebende Momente.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

