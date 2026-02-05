Paukenschlag: Robbie Williams feiert Rekord-CD mit Mini-Tour

Seinen größten Erfolg (16. Nummer-eins-Hit in England) feiert Robbie Williams mit der kleinsten Tour. Der Auftakt in Glasgow wurde zum Triumph. Auch dank spannender Setlist.

Zum16. Mal auf Platz 1. Sogar einmal öfter als die Beatles. Mit der coolen neuen CD „Britpop“ ist Robbie Williams in England der Allergrößte. Gefeiert wird allerdings in ungewohnt kleinem Rahmen. Mit einer Mini-Tour durch das Königreich! Am Mittwoch (4. Februar) wurde die Premiere im Kultclub Barrowlands in Glasgow gezündet. Vor nur 2.000 glücklichen Fans. Mehr passen da ja gar nicht rein.

Vom Opener „Lazy Days“ bis zum Finale mit der Live-Premiere von „Selfish Disco“ lieferte Robbie dabei unter dem Motto „Long 90’s“ die spannendste Setlist seiner Karriere, weil er die beiden Alben „Life Thru a Lens“ (1997) und eben „Britpop“ in voller Länge lieferte, und damit sein jahrelang erprobtes-Konzertschema durchbrach. „Normalerweise gibt es „Let Me Entertain You“ als Opener und „Angels“ als großes Mitsing-Finale“; doch heute ist alles anders!“ Wie wahr, „Angels“ ertönte schon als 4. Hit. „Let Me Entertain You“. als Song Nummer 8.

Das war die Setlist von Robbie in Glasgow:

Lazy Days

Life Thru a Lens

Ego a Go Go

Angels

South of the Border

Old Before I Die

One of God's Better People

Let Me Entertain You

Killing Me

Clean

Baby Girl Window

Hello, Sir

Everything Changes (Take That Song, vom Band)

Rocket

Spies

Pretty Face

Bite Your Tongue

Cocky

All My Life

Human

Morrissey

You

It's Okay Until the Drugs Stop Working

Selfish Disco



Nach dem Bombast der „Britpop“-Tour, die im Sommer ja über 85.000 Fans in Wien und Klagenfurt begeisterte, ließ Robbie jetzt auch die schwülstigen Kostüme, die überdimensionale Video-Inszenierung und den Bungeesprung aus. Stattdessen rockte er im schlichten T-Shirts ab. Auch von den Glasgow-Helden „Primal Scream“.

Publikums-Nähe (o.) statt Stadion-Bombast (u.)

Der Spaß stand im Mittelpunkt. Auch mit Erinnerungen an seine Zeit bei Take That, die ja gerade durch die neue Netflix-Doku aufgefrischt wurden. „Habt ihr das alle gesehen? „Was für ein verdammter Arsch ich doch war!‘“

Der Take That Klassiker „Everything Changes” diente ihm auch als Überleitung zu den brandneuen Britpop-Hits, die live noch eindringlicher erklingen als auf CD („Morrissey“). Süß: „Pretty Face“ widmete er seiner „wunderschönen Frau Ayda”.



Nach „It's Okay Until the Drugs Stop Working“ und der Premiere von „Selfish Disco“ ("Das hat die Fan-Wahl gewonnen!") ging er zwar ohne Zugabe, aber mit einem Versprechen ab: „Ich höre nicht auf. Ich will mehr!“

Bis Montag rockt Robbie jetzt mit seiner coolen „Long 90’s“ Show noch Liverpool (6. Februar), London (8.2.) und Wolverhampton (9. 2.) Ab 5. Juni (Düsseldorf) folgt die große Europa-Tour. 13 Konzerte sind bereits fixiert. Überraschenderweise aber keines in Österreich. Dafür gibt’s am 8. August immerhin den grenznahen Stopp in Bratislava.