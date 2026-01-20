Chart-Hammer: Robbie Williams will das Neujahrskonzert vom Thron stürzen

Hochspannung in den Austria Top 40. Das „Neujahrskonzert“ hat zum 26. Mal Platz 1 im Visier. Doch Robbie Williams will das verhindern. Auch mit einem Trick.

Bruce Springsteen (2014) ,David Bowie (2016) oder Chart-Rapper GZUZ (2020) - gegen das Neujahrskonzert bissen sich in den letzten 25 Jahren schon die größten Giganten die Zähne aus und zogen in den offiziellen Charts Austria-Top-40 den Kürzeren. Jetzt will es der nächste Pop-Superstar wissen: Robbie Williams wagt nun mit der um drei Wochen vorgezogen Veröffentlichung der neuen CD „Britpop“ das direkte Duell mit den Wiener Philharmonikern, die zum26. Mal in Folge auf Platz 1 stürmen wollen. Beide Alben gingen am Freitag in den Verkauf.

Robbie hat aktuell in den eher Poplastigen iTunes-Charts die Nase vorne. Da hält „Britpop“ wie erwartet seit Freitag unangefochten die Spitzenposition. Das Neujahrskonzert unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin liegt aktuell auf Platz 3. Die CD und Vinyl Auflagen werden die Wertung aber nochmal kräftig durcheinanderwirbeln. Und da pfuscht Robbie sein schräger Frühstart rein: Viele seiner physischen Tonträger wurden ja noch gar nicht ausgeliefert. Ein Wunder, wenn er das Neujahrskonzert ausbremst.

Das sind die aktuellen iTunes-Charts:

1. Robbie Williams, Britpop

2. Div. Interpreten, Schlager 2025 - die Hits des Jahres

3. Wr. Philharmoniker & Yannick Nézet-Ségu, Neujahrskonzert 2026

4. Parov Stelar, Artifact

5.Simply Red, The Greatest Hits

Jetzt soll ihm ein Trick doch noch Chart-Gold retten. Am Montag legte Robbie mit einer „Deluxe Version“ von „Britpop“ nach. Mit sechs weiteren Hits. U.a der Hymne „Desire“ für die Fußball-WM und der süßen Liebeserklärung „100 %Beau“ an seine Ayda. Auch das zählt alles mit zur Chartwertung.

In Österreich wird es trotzdem wohl nur zu Platz 2 reichen. Als „Trost“ bleibt ihm England, wo er mit „Britpop“ seinen 16. Nummer-eins- Hit im Visier hat. Das wäre ein neuer Rekord! Sogar einmal öfter an der Chartspitze als die Beatles.