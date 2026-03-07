Melissa Naschenweng: "Das Beste, was ich jemals gemacht habe"

Beim Amadeus schrieb die "Alpen-Barbie" Musikgeschichte - jetzt will sie auch Fernseh-Geschichte schreiben, Im Talk mit oe24-Reporter Thomas Zeidler spricht der Schlager-Star über die erste Hauptrolle in einem TV-Film.

Im Film spielt Melissa Naschenweng die Schlagersängerin Melanie Buchinger, die ihre Oma unterstützt und sich eine Auszeit auf der Alm nimmt. Das braucht sie jetzt, nach dem ganzen Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Sie tauscht ihr Glitzeroutfit gegen Gummistiefel und statt auf der Bühne zu stehen, steht sie inmitten von Schafen und Hühnern.

Melissa Naschenweng in "Herzklang - Zurück zu mir" © ORF

Weder ihre Managerin Nina, noch ihr Freund Marc haben großes Verständnis für Melanies Almabenteuer. Denn ohne einen neuen Hit kann Melanie ihre Musikkarriere vergessen. Wirklich beeindruckt von der neuen Almbäuerin ist aber auch der Nationalpark-Ranger Ben nicht. Immerhin hat er schon genug mit den illegalen Felssprengungen um die Ohren. Als bei einer Explosion dann ein großer Felsen auf ein Bauernhaus kracht, bricht auch für Melanie eine Welt zusammen. Ihr ist klar, sie muss ihr Privatleben in Ordnung bringen und sie braucht einen neuen Song um es zurück auf die Bühne zu schaffen. Aber möchte sie das überhaupt?

Melissa Naschenweng in "Herzklang - Zurück zu mir" © ORF

Erste Hauptrolle für die "Alpenbarbie"

Für Melissa Naschenweng waren die Dreharbeiten eine außergewöhnliche Erfahrung, wie sie im oe24-Interview beschreibt:

oe24: Was können sich die Zuseher von "Herzklang - Zurück zu mir" erwarten?

Melissa Naschenweng: Es ist ein sehr musikalischer Film und es kommen viele Lieder vom meinem Album "Alpenbarbie" vor. Es ist eine unglaubliche Erfahrung gewesen. Ich habe den Film erst vor wenigen Tagen gesehen und ich bin echt immer sehr, sehr kritisch. Aber ich glaube, das ist eine der besten Sachen, was ich jemals gemacht habe.

oe24: Du hast ja vorher schon ein wenig Film-Luft geschnuppert - mit Paul Pizzera in "Neo Nuggets". Jetzt ist es doch etwas anderes. Spielst Du Dich selbst?

Naschenweng: Nein, ich spiele eine Schlagersängerin, die am Weg nach oben ist. Aber die Sehnsucht zur Heimat und die vielen Enttäuschungen in dieser Branche prägen.

Melissa Naschenweng in "Herzklang - Zurück zu mir" © ORF

oe24: Ist Deine Rolle autobiografisch?

Naschenweng: Ja, aber die Geschichte mit der Familie stimmt nicht. Also es sind schon Unterschiede, aber ich habe mit natürlich gut da hineinversetzen können.

oe24: Dein Weg war ja auch nicht immer der leichteste...

Naschenweng: Nein, aber im Film geht es eher darum, dass man sich selber treu bleiben soll, dass man selber auch sehr viel kann. Im Film schreibe ich dann den Song, um den es geht und ich helfe meiner Oma. Es ist einfach eine Rom-Com. Wir haben auch zwei Rollen drinnen, die extrem lustig sind. Also ihr könnt es euch echt freuen, es ist nicht nur irgendwie sowas Schnulziges, sondern es ist extrem lustig.

Der Film "Herzklang – Zurück zu mir" feiert am Samstag, 4. April, um 20:15 Uhr in ORF1 und auf ORF ON seine große Premiere.