Ewig jung: Mit diesen simplen Übungen drehen Sie die biologische Uhr zurück

Bewegung ist der beste Anti-Aging-Hack, den es gibt. Wer lange gesund, fit und voller Energie bleiben möchte, braucht weder ein teures Gym-Abo noch unhandliche Fitnessgeräte. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Wohnzimmer zum ultimativen Jungbrunnen machen.

Zwar werden wir alle älter, doch WIE wir älter werden, haben wir zu einem großen Teil selbst in der Hand! Während die einen schon beim Anblick einer Treppe außer Puste geraten, wirken andere auch mit 60 noch wie das blühende Leben. Das Geheimnis? Es sind keine sündhaft teuren Cremes oder dubiose Wunderkuren, sondern regelmäßige Bewegung! Das Beste: Die effektivsten Sportübungen können Sie ganz einfach in Ihren Alltag integrieren. Direkt von zu Hause aus und zwar schon heute.

Der 15-Minuten-Trick: So verlängern Sie Ihr Leben

© Getty Images

Vergessen Sie stundenlange, mühsame Workouts. Eine Studie zeigt, wie wenig Zeit Sie wirklich investieren müssen, um länger jung zu bleiben: Wer nur 15 Minuten Sport am Tag treibt, kann sein Sterblichkeitsrisiko um satte 14 Prozent senken und gewinnt im Schnitt drei Jahre Lebenszeit dazu! Jede weitere Viertelstunde drückt das Risiko sogar um weitere 4 Prozent!

Das sind die besten Anti-Aging-Übungen

Wer in kurzer Zeit maximal viel für ein verjüngtes biologisches Alter tun möchte, kommt an vier Buchstaben nicht vorbei: HIIT (High-Intensity Interval Training – auf Deutsch: hochintensives Intervalltraining). Das Konzept ist so simpel wie genial: Intensive körperliche Anstrengungen wechseln sich mit kurzen Erholungspausen ab. Der Körper wird in kürzester Zeit intensiv gefordert. Das spart nicht nur wertvolle Zeit im Alltag, sondern liefert auch hocheffektive gesundheitliche Resultate.

Setzen Sie auf klassische Eigengewichtsübungen, die den gesamten Körper beanspruchen. Sie brauchen keine Hanteln, nur Ihren Körper! Wenn Sie diese Übungen in Ihr HIIT-Workout einbauen, bringen Sie Ihren Kreislauf zum Brennen:

Jumping Jacks (Hampelmänner) – Der Klassiker für die Ausdauer

High Knees (Kniehebelauf) – Pusht den Puls in Sekunden

Kniebeugen – Für starke Beine und einen knackigen Po

Liegestütze – Stärkt Rumpf, Schultern und Arme

Bergsteiger (Mountain Climbers) – Das absolute Core-Wunder

Unterarmstütz (Plank) – Die beste Übung für eine aufrechte Haltung

Crunches – Für die starke Mitte

Burpees – Der schweißtreibende Ganzkörper-Booster

Es reicht völlig aus, wenn Sie zwei- bis dreimal pro Woche eine knackige, 20-minütige HIIT-Einheit einplanen (Aufwärmen und Cool-Down sind da schon inbegriffen!).

Kalorien verbrennen auf dem Sofa

© Getty Images

HIIT baut im Alter nicht nur essenzielle Muskeln auf, sondern hat noch einen weiteren unglaublichen Vorteil: den Nachbrenneffekt. Durch den rasanten Wechsel von Belastung und Pause läuft Ihr Stoffwechsel auch nach dem Training noch auf Hochtouren. Das bedeutet konkret: Ihr Körper verbrennt selbst dann noch fleißig Kalorien, wenn Sie nach dem Workout schon längst wieder entspannt auf dem Sofa sitzen!

Neben diesen kurzen, aber intensiven Power-Einheiten ist das Geheimnis ewiger Jugend ständige Bewegung im Alltag. Machen Sie Spaziergänge, lassen Sie den Aufzug links liegen und nehmen Sie die Treppe, oder verabreden Sie sich mit Freunden zum Sport statt zum Kaffeetrinken.