Vollmond am 3. März: Diese 3 Sternzeichen erwartet ein ECHTER Neustart

Am 3. März sorgt ein besonderer Vollmond im Zeichen der Jungfrau gemeinsam mit einer Mondfinsternis für intensive kosmische Energie. Während viele die Veränderungen nur unterschwellig spüren, beginnt für drei Sternzeichen jetzt eine Phase der Klarheit, Transformation und echter Neuanfänge.

Am 3. März wird es kosmisch ernst. Uns erwartet nicht nur ein Vollmond im Zeichen der Jungfrau - zusätzlich kommt es zu einer Mondfinsternis. Und diese Kombination hat es in sich: Vollmond. Eclipse. 03.03. Dreifach Drei. Man könnte sagen: Das Universum meint es diesmal wirklich ernst. Während die Energie grundsätzlich uns alle betrifft, gibt es drei Sternzeichen, die diesen Vollmond besonders intensiv spüren werden und für die er wie ein Startschuss für einen echten Neuanfang wirkt.

© Getty Images

Warum dieser Vollmond so besonders ist

Jeder Vollmond trägt eine eigene Symbolik. Der März-Vollmond wird traditionell auch „Wurmmond“ genannt – nicht gerade poetisch, aber historisch erklärbar: Mit steigenden Temperaturen und mehr Regen kommen Regenwürmer wieder an die Oberfläche. Die Natur erwacht. Und genau das ist der Punkt. Am 3. März um 12:38 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) erreicht der Vollmond laut StarWalk seinen Höhepunkt. Als erster Vollmond im Frühling steht er ohnehin für Neubeginn, Erwachen und Transformation. Durch die zusätzliche Mondfinsternis wird diese Energie jedoch verstärkt, wie unter einem Brennglas.Vollmonde bringen Klarheit. Mondfinsternisse bringen Wendepunkte. Und das alles im Zeichen der Jungfrau.

Jungfrau-Energie: Klarheit statt Chaos

Die Jungfrau steht für Ordnung, Analyse und den Blick fürs Detail. Sie will verstehen, sortieren, verbessern. Mit diesem Vollmond wird genau diese Energie verstärkt: Was passt noch? Was nicht mehr? Wo ist es Zeit, aufzuräumen, innerlich wie äußerlich? Perfektionismus trifft Selbstreflexion. Struktur trifft Wahrheit. Für drei Sternzeichen wird das besonders spürbar.

© Getty Images

1. Jungfrau

Wenn der Vollmond im eigenen Zeichen steht, fühlt sich das selten subtil an. Für Jungfrauen rückt diese Mondfinsternis Themen ins Zentrum, die lange verdrängt wurden. Wo passen Sie sich zu sehr an? Wo stellen Sie Ihre Bedürfnisse hinten an? Und wo wünschen Sie sich eigentlich längst Veränderung? Die Energie zwingt Sie fast dazu, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ihr Bedürfnis nach Ruhe, Klarheit oder Anerkennung ist nicht verhandelbar und genau das wird Ihnen jetzt bewusst. Was zunächst unbequem wirkt, kann langfristig wie ein befreiender Neustart wirken.

2. Fische

Für Fische dreht sich unter diesem Vollmond vieles um Beziehungen, privat wie beruflich. Partnerschaften erscheinen plötzlich klarer. Wo sind Sie wirklich Sie selbst? Wo geben Sie zu viel? Wo halten Sie an Verbindungen fest, die Ihnen eigentlich nicht guttun? Die Mondfinsternis wirkt hier wie ein Scheinwerfer. Manche Erkenntnisse können wehtun, bringen aber gleichzeitig eine enorme Erleichterung mit sich. Und genau darin liegt der Neubeginn: Klarheit schafft Raum für gesündere Verbindungen.

3. Zwillinge

Bei den Zwillingen liegt der Fokus klar auf dem beruflichen Bereich. Was schon länger nicht rund läuft, wird jetzt sichtbar. Vielleicht tragen Sie Verantwortung, ohne dass diese anerkannt wird. Vielleicht investieren Sie Energie in Projekte, die Sie innerlich längst nicht mehr erfüllen. Der Vollmond bringt eine wichtige Erkenntnis: Sie dürfen klar kommunizieren, was Sie brauchen und was nicht mehr zu Ihnen passt. Dieser Moment kann der Beginn einer beruflichen Neuausrichtung sein.

Vollmonde symbolisieren immer Abschluss und Neubeginn. Doch in Kombination mit einer Mondfinsternis im Zeichen der analytischen Jungfrau entsteht eine besonders intensive Mischung aus Wahrheit, Klarheit und Veränderung.