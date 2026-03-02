Alles zu oe24VIP
Heiße Nackt-Looks: Diese Hollywood-Stars zeigten bei den Actor Awards (fast) alles!
© Getty Images

Hüllenlos

Heiße Nackt-Looks: Diese Hollywood-Stars zeigten bei den Actor Awards (fast) alles!

02.03.26, 10:02
Glitzer, Glamour und verdammt viel nackte Haut! Am Sonntag, dem 1. März, versammelte sich Hollywoods Elite in Los Angeles für die diesjährigen „Actor Awards“. Von atemberaubenden Naked-Looks bis hin zu modischen Albträumen: Dieser rote Teppich hatte wirklich alles zu bieten! 

Die prestigeträchtigen Screen Actors Guild Awards haben nicht nur einen neuen Namen – sie heißen ab sofort schlicht „Actor Awards“ –, sondern boten im Shrine Auditorium und der Expo Hall in L.A. auch eine unvergessliche Show. Während Moderatorin Kristen Bell charmant durch den Abend führte und Stars wie Timothée Chalamet, Jenna Ortega und Michael B. Jordan das Publikum begeisterten, blieb eine goldene Regel der Award-Saison konstant: Die wahre Show findet auf dem roten Teppich statt. Und in diesem Jahr lautete das inoffizielle Motto ganz klar: Weniger Stoff, mehr Wow!

Hüllenlos schön: Der Naked-Trend erobert den roten Teppich

Heiße Nackt-Looks: Diese Hollywood-Stars zeigten bei den Actor Awards (fast) alles!
© Getty Images

Gwyneth Paltrow bewies einmal mehr, dass sie genau weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht. Sie bezauberte in einem tief ausgeschnittenen, schwarzen Spitzenkleid von Givenchy, das durch und durch schimmerte und verführerisch viel Haut durchblitzen ließ.

Heiße Nackt-Looks: Diese Hollywood-Stars zeigten bei den Actor Awards (fast) alles!
© Getty Images
 

Auch Demi Moore (63) sorgte für absolute Schnappatmung. Sie schritt in einem eleganten, säulenförmigen Couture-Kleid von Schiaparelli über den Teppich, das durch eine theatralische Schleppe aus bauschigen weißen Tüllrüschen alle Blicke auf sich zog.

Heiße Nackt-Looks: Diese Hollywood-Stars zeigten bei den Actor Awards (fast) alles!
© Getty Images
 

Den puren „Naked“-Trend perfektionierte jedoch Schauspielkollegin Chase Infiniti. Sie stach an diesem Abend in einem maßgeschneiderten, nudefarbenen Meerjungfrauenkleid von Louis Vuitton hervor. Die paillettenbesetzte Langarm-Robe und der passende Kopfschmuck ließen sie wie eine schillernde Hollywood-Göttin wirken. 

Etwas bedeckter, aber nicht weniger atemberaubend zeigte sich „Bugonia“-Star Emma Stone (37). An der Seite ihres Ehemannes Dave McCary strahlte sie in einer bodenlangen, metallisch glänzenden, lilafarbenen Robe, ebenfalls aus dem Hause Louis Vuitton. 

Der süßeste Moment des Abends 

Teyana Taylor, die diese Award-Saison modisch absolut dominiert, lieferte den süßesten Auftritt der Nacht. Ihr maßgeschneidertes Thom-Browne-Kleid saß wie aufgemalt und betonte ihre Kurven perfekt. Doch ihr mit Abstand schönstes „Accessoire“ war ihre Begleitung: Töchterchen Rue (5), die mit Mama stolz für die Kameras posierte. 

Heiße Nackt-Looks: Diese Hollywood-Stars zeigten bei den Actor Awards (fast) alles!
© Getty Images

Fashion-Fails: Pyjamaparty statt Preisverleihung? 

Während die A-Promis glänzten, erlebten wir auch einige wirklich haarsträubende Fashion-Fails. Männer, aufgepasst, so macht man es nicht: Adam Brody sorgte bei seiner Ankunft für fragende Blicke. Sein schwarzer Anzug in Kombination mit einem grellen, neongelben Seidenhemd wirkte auf diesem glamourösen Event schlichtweg deplatziert und unruhig. 

Bei den Damen wurde es leider nicht besser. Pyjamaparty oder Preisverleihung? Diese Frage musste man sich unweigerlich bei Parker Posey stellen. Die Schauspielerin erschien in einem bonbonrosafarbenen, langärmeligen Kleid mit üppigem Federbesatz an Saum und Ärmeln. Der Look erinnerte eher an ein luxuriöses Nachthemd aus dem Boudoir als an ein angemessenes Abendkleid für Hollywoods wichtigste Nacht. Auch Kathryn Hahn griff modisch leider daneben. Anstatt großer Eleganz versprühte ihr Outfit unfreiwillige Highschool-Abschlussball-Vibes. Ein klares Fashion-Foul!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

