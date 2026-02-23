Oscar-Generalprobe mit Fashion-Fails: Das war der rote Teppich der BAFTAs 2026

Gestern Abend verwandelte sich London in den absoluten Glamour-Hotspot, als der rote Teppich für die 79. British Academy Film Awards ausgerollt wurde. Die BAFTAs sind das ultimative Red-Carpet-Warm-up für die Oscars und die Stars lieferten ab - im Guten wie im Schlechten.

Wenn BAFTA-Präsident Prinz William ruft und Gastgeber Alan Cumming durch den Abend führt, lässt sich Hollywood nicht zweimal bitten. Mitten in der heißen Phase der Award-Saison reisten die hochkarätigsten Stars der Filmbranche nach London. Doch seien wir mal ehrlich: So sehr wir uns für die Gewinner der begehrten Masken-Trophäen freuen, das wahre Spektakel fand auf dem roten Teppich statt. Hier sind die absoluten Highlights, die royalen Überraschungen und die größten Fashion-Katastrophen des Abends!

Wow-Auftritt: Emma Stone lässt tief blicken

Wenn es einen Award für den atemberaubendsten Look des Abends gäbe, Emma Stone hätte ihn sicher. In einer maßgeschneiderten, bodenlangen Robe von Louis Vuitton raubte sie uns schlichtweg den Atem. Das schwarze It-Piece bestach durch einen ultra-gewagten Neckholder-Style mit einem Schlüssellochausschnitt, der viel Haut zeigte und ihre Figur perfekt in Szene setzte. Eine dramatische Schleppe und filigrane Riemchensandalen rundeten den Look ab.

Royaler Glamour am roten Teppich

Prinzessin Kate und Prinz William feierten ihr großes BAFTA-Comeback und zeigten sich zum ersten Mal seit 2023 wieder gemeinsam auf dem Red Carpet. William, der in seiner Funktion als Präsident den Fellowship Award überreichte, wirkte sichtlich stolz an der Seite seiner wunderschönen Kate. Fragen zur aktuellen Verhaftung von Williams Onkel, dem ehemaligen Prinz Andrew, wichen die Royals jedoch gekonnt aus.

Die schönsten Looks des Abends

Da die Verleihung in London stattfindet und zeitlich mit der London Fashion Week zusammenfällt, nutzten viele Stars die Gelegenheit, modisch aus der Reihe zu tanzen. Statt klassischer Ballkleider sahen wir extravagante Schnitte, mutige Farben und einen fast schon theatralischen Glamour. Hier kommen die schönsten Looks des Abends.

Die modischen Fehltritte

Wer sich auf modische Totalausfälle gefreut hat, kam bei den BAFTAs 2026 voll auf seine Kosten! Manche Outfits erwiesen sich leider als absolute Flops. Teyana Taylor schien sich im Kostümfundus verirrt zu haben: Sie hüllte sich in einen vampir-inspirierten Umhang mit einem derart gigantischen, zerknitterten Kragen, dass er ihr wunderschönes Gesicht fast komplett verschluckte.

Auch Hollywood-Liebling Kirsten Dunst griff ordentlich daneben. Sie trug eine pinke Jacke mit so extremen, übergroßen Ärmeln, dass sie völlig deplatziert wirkte und von allem anderen ablenkte. Modedesignerin Pegah Pourmant erschien in einem Look, bei dem man sich unweigerlich fragte: Dachte sie, es sei die Premiere des "Barbie"-Films? Der rosa Look wirkte leider schlichtweg billig und war für den Barbiecore-Trend gute drei Jahre zu spät dran.

Von royaler Eleganz über atemberaubende Haute Couture bis hin zu wunderbar unterhaltsamen Fashion-Fails war alles dabei.