Frühlingstrends 2026: Diese Übergangsjacken tragen jetzt alle

Die Temperaturen steigen langsam Richtung zweistellig, der Wintermantel verabschiedet sich in die Sommerpause und plötzlich stellt sich die große Stylingfrage: Was zieht man eigentlich jetzt an? Die Übergangsjacken-Trends im Frühling 2026 liefern die Antwort.

Endlich! Die Temperaturen kratzen wieder an der 10-Grad-Marke. Während wir vorsichtig Sonnenbrillen aus der Tasche holen und den ersten Aperol Spritz rechtfertigen („Es ist praktisch Frühling!“), schaut der dicke Wintermantel plötzlich ein bisschen beleidigt von der Garderobe aus zu. Denn seien wir ehrlich: Seine Zeit ist fürs Erste vorbei.

Jetzt beginnt die Königsdisziplin der Mode: Die Übergangszeit. Nicht kalt genug für Daunen, nicht warm genug für NUR Blazer. Genau hier kommen sie ins Spiel: die Übergangsjacken-Trends für den Frühling 2026. Und die sind dieses Jahr überraschend vielseitig, irgendwo zwischen 90s-Throwback, Quiet Luxury und Pinterest-Core.

Die Fliegerjacke

Die Fliegerjacke hat endgültig ihr altes Image als „praktisch, aber irgendwie uncool“ abgelegt. 2026 fühlt sie sich eher an wie ein Fashion-Crossover aus Top Gun, Vintage-Boutique und TikTok-Streetstyle. Dank kuscheligem Shearling-Innenfutter ist sie perfekt für frische Frühlingstage, während das derbe Außenmaterial in Leder-Optik für genau die richtige Portion Coolness sorgt. Kurz gesagt: warm genug fürs Wetter, cool genug fürs Café-Date.

Die Steppjacke

Ja, wirklich. Die Steppjacke hat ihr Outdoor-only-Image abgestreift und ist jetzt offiziell streetstyle-tauglich. Was früher nach Spaziergang mit Thermoskanne aussah, wirkt heute überraschend lässig, fast schon skandinavisch minimalistisch. Der Vorteil liegt auf der Hand: Sie schützt vor Wind und Frühlingsregen und sieht dabei entspannt aus, ohne zu sportlich zu wirken.

Der Trenchcoat

Manche Trends kommen und gehen. Der Trenchcoat? Bleibt. Und zwar mit der Beständigkeit eines guten Serienklassikers, den man immer wieder schaut. Ob als Mantel oder kürzere Jacken-Version getragen: Der Trench ist 2026 wieder ein echtes Styling-Multitalent. Elegant, aber nie overdressed. Klassisch, aber nie langweilig.

Die Barnjacke

Die Barnjacke ist der Überraschungstrend der Saison. Inspiriert von britischer Countryside-Ästhetik und Workwear-Vibes wirkt sie lässig, praktisch und irgendwie charmant nostalgisch, als wäre man gerade aus einer stylischen Netflix-Serie mit Landhauskulisse spaziert.

Die Übergangsjacken dieser Saison haben eines gemeinsam: Sie verbinden Komfort mit Stil.