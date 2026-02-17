Alles zu oe24VIP
Fashion Trends 2026: Diese Farbtrends dominieren den Frühling
© Getty Images

Bye Cloud Dancer!

Fashion Trends 2026: Diese Farbtrends dominieren den Frühling

17.02.26, 13:44
Vergessen Sie die Trendfarbe „Cloud Dancer“ - der Frühling 2026 wird alles, nur nicht leise. Statt sanfter Off-White-Töne setzen die Laufstege und Streetstyles auf knallige Kontraste, Maximalismus und echte Wow-Kombis.

Laut Pantone soll 2026 „Cloud Dancer“ - also ein sanftes Off-White - der große Farbtrend sein. Entschuldigung, aber: NEIN. Ganz und gar nicht. Der Frühling wird nicht in Beige geflüstert. Er wird laut eingeläutet. Die Laufstege und Streetstyle-Looks der Influencer haben es längst gezeigt: Wir gehen dieses Jahr nicht auf Nummer sicher - wir gehen auf Maximalismus. Mehr Kontrast, mehr Energie, mehr „Main Character“. 

Hier kommen die Farbkombis, die Sie diesen Frühling überall sehen werden:

1. Candy Apple Red + Bubblegum Pink

Rot und Pink zusammen? War früher „clash“, ist jetzt Couture. Knalliges Candy Apple Red trifft auf verspieltes Bubblegum Pink  und plötzlich fühlt sich alles nach Y2K, Barbiecore und High-Fashion zugleich an. Supermodel Elsa Hosk zeigt, wie cool die Kombi wirken kann: selbstbewusst, feminin und null langweilig. 2026 gilt: Wenn schon auffallen, dann bitte richtig. 

2. Kobaltblau + Limettengrün

Diese Kombi schreit förmlich nach Streetstyle-Star. Kobaltblau bringt Tiefe, Limettengrün den elektrischen Kick. Zusammen? Pure Fashion-Week-Energie. Das ist kein „Ich bleibe im Hintergrund“-Look. Das ist ein „Fotografiert mich“-Look. 

3. Espresso-Braun + Ice Blue

Mocha Mousse war gestern - 2026 wird Espresso serviert. Tiefes Braun trifft auf zartes Eisblau und wirkt plötzlich extrem sophisticated. Old-Money-Vibes, aber mit modernem Twist. Perfekt für alle, die es etwas ruhiger mögen, aber trotzdem im Trend bleiben wollen. 

4. Beige + Electric Blue

Für alle, die sich langsam an Farbe rantasten wollen. Beige bleibt als Basis, aber Electric Blue übernimmt die Bühne. Ob als Blazer, Tasche oder Heels: Ein einziges leuchtendes Statement-Piece reicht. Minimalismus? Vielleicht. Langweilig? Auf keinen Fall. 

Fashion Trends 2026: Diese Farbtrends dominieren den Frühling
© Getty Images

5. Lavendel + Rot

Soft trifft Drama. Zartes Lavendel bekommt durch kräftiges Rot plötzlich Attitude. Die Kombi wirkt fast wie ein Fashion-Plot-Twist - romantisch, aber mit Power. Wenn Sie Lust auf etwas Unerwartetes haben, ist das Ihre Farbkombi für den Frühling 2026. 

Fashion Trends 2026: Diese Farbtrends dominieren den Frühling
© Getty Images

„Cloud Dancer“ mag auf dem Papier schön klingen. Aber der echte Frühlingstrend? Ist laut, kontrastreich und selbstbewusst.

