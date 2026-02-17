Wer am 17. Februar Haare wäscht, riskiert ein ganzes Jahr Pech!

Am 17. Februar feiern wir das chinesische Neujahr. Doch Vorsicht: Wer heute zum Shampoo greift, könnte sein Glück für das gesamte Jahr 2026 den Abfluss hinunterspülen! Wir verraten, was wir heute und morgen machen dürfen, und von was wir lieber die Finger lassen sollten.

Heute, am 17. Februar, feiern wir das chinesische Neujahr, das wichtigste und prächtigste Fest für Milliarden von Menschen weltweit. Es ist die Zeit der großen Neuanfänge, in der wir das Alte hinter uns lassen und mit dem Jahr des Pferdes in eine Ära voller Dynamik, Energie und (hoffentlich!) jede Menge Glück galoppieren.

Doch dieses Jahr ist das „Lunar New Year“ mehr als nur eine ferne Tradition: Dank Social Media schwappt eine Welle von jahrhundertealten Bräuchen zu uns rüber, die wir plötzlich alle extrem ernst nehmen. Chinesische Rituale werden derzeit auch hierzulande obsessiv zelebriert. Doch Vorsicht! Wer jetzt nicht aufpasst, tappt direkt in die Pech-Falle. Auf TikTok und Co. kursiert eine strikte Liste an Dingen, die man am Neujahrstag auf gar keinen Fall tun sollte – es sei denn, man möchte ein Jahr voller Pleiten, Pech und Pannen riskieren. Wir verraten Ihnen, welche No-Gos heute über Ihr Schicksal entscheiden.

Kein Haarewaschen!

Die wichtigste Regel am 17. Februar: Shampoo-Verbot! Man glaubt es kaum, aber wer heute die Haare wäscht, wäscht laut Tradition auch seinen Wohlstand für das restliche Jahr 2026 weg.

Warum? Im Chinesischen klingt das Wort für „Haar“ (fà) fast identisch wie das Wort für „Wohlstand“ (fācái). Wer sich also am Neujahrstag die Mähne wäscht, wäscht symbolisch seinen finanziellen Erfolg und das Glück des kommenden Jahres weg.

Tipp: Setzen Sie heute lieber auf ein stylisches It-Piece wie ein Seiden-Haarband oder den angesagten Sleek-Look mit einer Extraportion Trockenshampoo. Sicher ist sicher!

Putz-Verbot

Nicht nur im Badezimmer herrschen heute strenge Regeln. Wer heute den Staubsauger schwingt oder den Müll rausbringt, begeht laut der viralen TikTok-Rituale eine echte Todsünde. Man glaubt, dass man damit das frische Glück, das gerade erst ins Haus eingezogen ist, direkt wieder vor die Tür kehrt.

Ehrliches Geständnis: Ist das nicht die perfekte Ausrede, um das Workout im Haushalt heute gegen eine ausgiebige Online-Shopping-Tour zu tauschen?

Finger weg von Scheren & Messern

Neben dem Wasch-Verbot gibt es noch weitere Regeln, die auf Social Media gerade für Furore sorgen. Auf TikTok warnen Creator davor, heute Scheren zu benutzen. Der Grund: Man möchte den „Faden des Glücks“ nicht zerschneiden. Also: Das Hair-Update beim Friseur bitte unbedingt verschieben!

Trendfarbe Rot

Rot ist die Farbe des Glücks. Das Tragen von Rot zum chinesischen Neujahr soll Freude für das kommende Jahr anziehen, Wohlstand bringen und einer Legende nach das Fabelwesen „Nian“ sowie böse Geister durch die leuchtende Farbe abschrecken. Viral geht vor allem der Tipp an alle Singles, heute rote Unterwäsche zu tragen, um das Liebesglück für 2026 zu versiegeln.

Süßes statt Saures

Schlemmen ist heute Pflicht! Man soll Süßigkeiten essen, um sich ein „süßes Jahr“ zu manifestieren. Streit, Fluchen oder Weinen sind dagegen absolut untersagt – wir wollen schließlich nur positive Vibes in das Jahr des Pferdes mitnehmen.

Warum Social Media den Hype liebt

Vielleicht fragen Sie sich: Warum nehmen gerade so viele Nicht-Chinesinnen diese Bräuche so ernst? Ganz klar: In einer Welt voller Umbrüche lieben wir Rituale, die uns Hoffnung und Struktur geben. Und mal ehrlich – ein Tag ohne Haarewaschen für ein Jahr voller Glück? Diesen Deal gehen wir sofort ein!