Für Faule: Mit diesen einfachen Tricks schummeln Sie sich fit

Draußen ist es grau, nass und ungemütlich, das perfekte Wetter, um sich auf der Couch zu vergraben. Doch Bewegung muss nicht immer anstrengend sein und schon gar nicht mit stundenlangen Workouts verbunden werden. Wir zeigen, wie Sie Ihren Körper wieder in Schwung bringen.

Viele kennen es: Im Winter mutieren wir gerne zu Bewegungsmuffeln. Denn es ist die perfekte Jahreszeit, um sich in die Decke zu kuscheln und die Couch nicht mehr zu verlassen. Doch das schlägt nicht nur aufs Gemüt, sondern kann auch zu lästigem Winterspeck führen. Deshalb müssen Sie sich aber nicht gleich aufs Laufband quälen. Es gibt einfache Möglichkeiten, im Alltag fitter zu werden, ganz ohne Stress und Schweiß.

Mehr Bewegung im Alltag

Oft unterschätzen wir, wie viel Energie wir bei ganz normalen Tätigkeiten verbrennen können. Wenn Sie Ihre täglichen Routinen clever nutzen, schmelzen die Kalorien fast von selbst, ohne dass Sie ein einziges Mal ins Schwitzen kommen müssen.

Zähneputzen mal anders

© Getty Images

Warum morgens und abends drei Minuten lang starr vor dem Spiegel stehen? Nutzen Sie die Zeit! Stehen Sie beim Zähneputzen abwechselnd auf einem Bein oder gehen Sie im Badezimmer auf und ab. Das trainiert Ihre Balance und die Tiefenmuskulatur ganz nebenbei. Profi-Tipp für straffe Beine: Wer mehr will, macht leichte Kniebeugen (Squats), während die Bürste rotiert.

Parkplatz-Trick

Wir sind Gewohnheitstiere und suchen immer den Parkplatz direkt vor der Tür. Parken Sie ab heute bewusst in der hintersten Ecke des Supermarktplatzes oder eine Straße weiter weg vom Büro. Für Öffi-Fahrer: Steigen Sie konsequent eine Station früher aus. Der kurze Fußmarsch an der kalten Luft weckt das Gehirn auf und bringt den Kreislauf in Schwung, noch bevor Sie am Schreibtisch sitzen.

Treppen rauf statt Lift

© Getty Images

Der Aufzug ist ab heute Ihr Feind! Er macht faul und träge. Egal, ob im Büro oder zu Hause, nutzen Sie jede Gelegenheit, die Treppe zu nehmen. Klar, am Anfang fühlt sich das an wie ein kleiner Marsch zum Everest, aber schon nach ein paar Tagen werden Sie den Unterschied merken, das strafft die Beine ganz nebenbei.

Putzen Sie sich fit

Wohnung putzen nervt? Nicht, wenn Sie es als Sport sehen! Staubsaugen, Wischen und Fensterputzen sind anstrengender als Sie denken. Eine Stunde ordentlich Hausputz verbrennt bis zu 200 Kalorien! Der Trick: Machen Sie laute Musik an und geben Sie Gas. So blitzt die Wohnung und der Winterspeck hat keine Chance.

Mittags-Marsch

Die Mittagspause ist die perfekte Gelegenheit, um frische Luft zu schnappen und dem Arbeitsstress zu entfliehen. Statt faul im Büro zu sitzen oder in der Kantine zu versacken, gehen Sie einfach raus und drehen eine kleine Runde. Schon 10 Minuten reichen aus, um den Kopf frei zu bekommen und den Kreislauf in Schwung zu bringen. Vielleicht entdecken Sie dabei sogar neue Ecken Ihrer Umgebung!

Sport zu zweit

Alleine auf der Couch bleiben ist leicht. Aber einen Freund versetzen? Das macht man nicht. Verabreden Sie sich fest zum Sport oder Spazierengehen. Warum es wirkt: Die soziale Verpflichtung ist der stärkste Motivator. Zusammen schwitzen (oder spazieren) schweißt zusammen und macht aus der "Pflicht" plötzlich Spaß.