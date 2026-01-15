Ohne JoJo-Effekt: Diese Diäten sind wirklich effektiv

Wer abnehmen möchte, kennt das Problem nur zu gut: Zuerst purzeln die Kilos, doch dann kommen sie mindestens genauso schnell wieder zurück. Doch es gibt alltagstaugliche Diäten, die wirklich langfristig wirken und das ganz ohne JoJo-Effekt.

Es klingt frustrierend, aber es ist leider die Realität vieler Diäten: Anfangs wird das Gewicht schnell reduziert, doch schon nach kurzer Zeit sieht die Waage wieder den alten Wert. Der Grund? Ein Kaloriendefizit sorgt zwar für schnelle Erfolge, aber es gibt einen Haken: Der Körper merkt das und fährt seinen Stoffwechsel runter. Sobald Sie wieder normal essen, legt er das Fett sofort wieder an und das meist noch mit einem extra Kilo oben drauf.

Wie also schaffen es einige Diäten, den Teufelskreis zu durchbrechen? Wir stellen vor: Diäten, die wirklich funktionieren, ohne JoJo-Effekt!

Mediterrane Diät

© Getty Images

Die Mittelmeerküche ist kein Geheimtrick für schnellen Gewichtsverlust, sondern eine langfristige Ernährungsumstellung. Statt radikaler Verbote setzt diese Diät auf frische Zutaten, wie frische, nährstoffreiche Lebensmittel und eine ausgewogene Mischung aus gesunden Fetten, Eiweißen und Kohlenhydraten. Die Grundregeln der mediterranen Diät:

Reichlich frisches Obst und Gemüse

Viel Fisch und gesunde Fette wie Olivenöl und Nüsse

Wenig rotes Fleisch und fettreiche Milchprodukte

Ein Glas Rotwein ab und zu darf auch mal sein

Anstelle von Süßigkeiten gehören zu einer mediterranen Mahlzeit oft ein Apfel oder eine Birne mit Nüssen, die den Heißhunger nach Zucker stillen. Der langsame Ansatz führt dazu, dass der Körper sich nicht in den „Sparmodus“ schaltet und somit das Risiko des JoJo-Effekts deutlich verringert wird.

Intervallfasten

© Getty Images

Intervallfasten hat in den letzten Jahren zunehmend an Popularität gewonnen. Bei dieser Methode verzichtet man regelmäßig auf feste Nahrung, um dem Körper Pausen zu gönnen. Der große Vorteil: Der Körper gewöhnt sich schnell an diese Fastenpausen und lernt, die Fettreserven effizienter zu nutzen. Es gibt verschiedene Varianten des Intervallfastens, die bekanntesten sind die 5:2- und die 16:8-Methode:

5:2-Methode: Fünf Tage pro Woche wird normal gegessen, an den anderen zwei Tagen fastet man mit nur 500 (Frauen) bis 600 Kalorien (Männer).

16:8-Methode: An diesen Tagen wird nur in einem 8-Stunden-Fenster gegessen, während die restlichen 16 Stunden gefastet wird.

Wer sich einmal an das Fasten gewöhnt hat, wird feststellen, dass er weniger Hunger verspürt und trotzdem nicht auf Genuss verzichten muss.

Im Kaloriendefizit essen: Die Basis jeder erfolgreichen Diät

Wer abnehmen möchte, muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als der Körper verbrennt. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass der Körper auf seine Fettreserven zurückgreift, um den Energiebedarf zu decken. Die Herausforderung hierbei ist, das Kaloriendefizit so zu gestalten, dass es weder zu radikal noch zu schwach ist.

Wer die richtige Balance findet, kann problemlos und ohne JoJo-Effekt abnehmen. Und das Beste? Du musst nicht auf deinen geliebten Kuchen verzichten – es geht einfach um die richtige Menge und das richtige Timing.