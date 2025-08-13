Wer zu dieser Uhrzeit isst, nimmt eher zu

Vergessen Sie komplizierte Diätpläne und Kalorienzählen! Ob und wie viel Sie zunehmen, könnte an der Uhrzeit Ihrer Mahlzeiten liegen.

Eine Studie aus Spanien, in Zusammenarbeit mit führenden US-Universitäten, untersuchte nicht nur Essgewohnheiten, sondern auch den langfristigen Erfolg der Teilnehmenden nach einer Diät. Über mehrere Monate hinweg wurden Essenszeiten, Gewicht und genetische Daten erfasst und miteinander verglichen. So konnten die Forschenden exakt feststellen, welche Rolle der Zeitpunkt der Mahlzeiten beim Halten des Gewichts spielt. Das Ergebnis: (zu) spätes Essen macht dick.

So verlief die Studie

Das Forscherteam um Marta Garaulet und Richa Saxena analysierte 1.195 Teilnehmer, davon rund 81 Prozent Frauen mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren. Alle litten zu Beginn an Übergewicht oder Adipositas und nahmen an einem Diätprogramm teil.

Besonders spannend: Die Wissenschaftler untersuchten nicht nur, wer nach der Diät das Gewicht halten konnte. Sie analysierten auch die genetische Veranlagung jedes Teilnehmers mithilfe eines speziellen Risikowerts, dem sogenannten PRS-BMI.

© Getty Images

Spätes Essen erhöht BMI

Das Fazit ist eindeutig: Je später die Mahlzeiten, desto höher das Risiko für Gewichtszunahme. Für jede Stunde, die Essen nach hinten verschoben wurde, stieg das Körpergewicht um 2,2 Prozent. Noch deutlicher wurde der Effekt bei Menschen mit einer genetischen Veranlagung zu Übergewicht: Hier erhöhte sich der BMI um mehr als 2 kg/m² pro Stunde späterem Essen. Bei Menschen mit geringerem genetischen Risiko war der Effekt kaum messbar.

Die Forschenden betonen: Spätes Essen ist ein Risikofaktor für Adipositas – besonders bei Personen mit familiärer Vorbelastung. Wer früher isst, kann diesem Risiko also aktiv entgegenwirken.

© Getty Images

Wann sollten Sie Abendessen?

Die Autoren der Studie nennen zwar keine optimale Uhrzeit für die jeweilige Mahlzeit, aber es wird deutlich: Je früher das Abendessen, desto besser. Experten raten dazu, die letzte Mahlzeit des Tages nicht später als 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen zu sich zu nehmen, am besten zwischen 18 und 19 Uhr.

Wer Übergewicht in der Familie kennt, abnehmen oder sein Gewicht halten möchte, sollte Hauptmahlzeiten eher am Tag einplanen. Manchmal sind es eben die kleinen Umstellungen, die den größten Unterschied machen.