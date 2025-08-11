Gewusst? So lange sollte der optimale Urlaub WIRKLICH dauern

Ein Urlaub ist die perfekte Pause vom stressigen Alltag, um endlich abzuschalten, neue Kräfte zu sammeln und wieder durchzuatmen. Doch was viele nicht wissen: Der wahre Erholungseffekt kommt erst nach einer bestimmten Anzahl an Tagen, wie eine Studie enthüllt.

Im Urlaub kann man endlich den Alltag hinter sich lassen und die Seele baumeln lassen. Doch damit die Erholung wirklich einsetzt, spielt die Dauer des Urlaubs eine entscheidende Rolle. Reicht eine Woche oder braucht es doch eher zwei oder drei Wochen? Forscher der Universität Tampere sind dieser Frage auf den Grund gegangen und fanden eine überraschende Antwort.

So lange sollte der optimale Urlaub dauern

In der Theorie klingt es einfach: Je länger man im Urlaub ist, desto besser kann man sich entspannen. Aber ist das wirklich so? Die Forschenden kamen zu dem Ergebnis, dass der ideale Urlaub nicht unbedingt mehrere Wochen dauern muss. Sie begleiteten 54 Probanden und Probandinnen, die in ihren Urlaub reisten. Diese wurden vor, während und nach dem Urlaub befragt, wie sich ihre Erholung im Laufe der Reise entwickelte.

© Getty Images

Das überraschende Ergebnis: Am zufriedensten und erholtesten waren die Teilnehmenden am achten Tag des Urlaubs.

Die perfekte Urlaubsdauer: 8-10 Tage

Der Körper braucht eine gewisse Zeit, um vom Stress des Alltags zu entkommen, sich an den neuen Ort zu gewöhnen und vielleicht sogar an eine andere Zeitzone anzupassen. Das sind alles Faktoren, die die ersten Tage im Urlaub noch unterbrechen können. Nach etwa einer Woche scheint der Körper jedoch wirklich "abschalten" zu können.

Längere Urlaube bedeuten nicht automatisch mehr Erholung

© Getty Images

Obwohl ein längerer Urlaub grundsätzlich nicht schadet, hat die Studie gezeigt, dass eine längere Reise nicht automatisch zu einem höheren Erholungseffekt führt. Für viele Menschen ist der Effekt nach etwa acht bis zehn Tagen erreicht. Interessanterweise erlebten einige der Teilnehmenden auch nach weniger als einer Woche bereits eine spürbare Erholung.

Regelmäßige Pausen einplanen

Was die Studie ebenfalls zeigt, ist die Wichtigkeit von regelmäßigen Pausen. Ein einzelner langer Urlaub im Jahr mag zwar erholsam sein, doch wer das ganze Jahr über kleinere Auszeiten nimmt, kann sich konstant erholen und die Erschöpfung des Alltags vermeiden. Experten empfehlen, regelmäßig kurze Urlaube oder Wochenendtrips einzuplanen, um dem Körper die nötige Erholung zu geben, bevor sich der Stress zu sehr aufbaut.