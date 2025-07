Mit diesen Profi-Tipps starten Sie tief entspannt in die Ferien

Der Urlaub steht vor der Tür: Endlich raus aus dem Alltag, rein in die Erholung. Doch viele starten erschöpft in die Ferien. Dabei beginnt Gelassenheit nicht erst mit dem Check-in im Hotel.

Gestresst von der To-do-Liste im Job, der Organisation der Reise oder dem inneren Druck, jetzt aber bitte sofort zu entspannen: Viel zu häufig beginnen wir die Urlaubszeit super gestresst. Wir haben die besten Tipps, wie Sie schon vor dem ersten Urlaubstag Stress nachhaltig abbauen, neue Energien gewinnen und mit klarem Kopf in die Ferien starten. Inspiration dafür liefert Fritjof Nelting in seinem Buch „Die Strategie der Absichtslosigkeit“ – ein Plädoyer für mehr inneren Freiraum in einer getakteten Welt.

1. Verstehen, was Stress ist

Stress ist kein persönliches Versagen und auch keine bloße Kopfsache. Er ist ein biologisches Programm, das im Nervensystem abläuft – ganz automatisch. Das Herz rast, der Atem flacht ab, die Gedanken kreisen – das ist die sogenannte HPA-Stress-Achse in Aktion (Anm.: Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse – ein zentrales Stressregulationssystem). Wer versteht, was im Körper genau passiert, kann auch gezielter gegensteuern. Der erste Schritt in Richtung Erholung beginnt also mit Selbstkenntnis.

Tipp für den Alltag: Erkennen Sie Stresssignale frühzeitig – und halten Sie inne, bevor Ihr System auf Dauerfeuer schaltet.

© Getty Images

2. Loslassen

Absichtslosigkeit statt Selbstoptimierung: Was passiert, wenn wir nicht ständig ein Ziel verfolgen? Wenn wir uns einfach mal sein lassen, ohne zu planen, zu bewerten oder zu kontrollieren? Genau dann tritt Gelassenheit ein. Absichtslosigkeit ist kein Aufgeben – sie ist ein bewusster Akt des Loslassens. Der Körper dankt es mit tiefer Regeneration.

Tipp für den Alltag: Gönnen Sie sich Momente, in denen Sie nichts erreichen müssen – vielleicht beim Blick in den Himmel oder einem Spaziergang ohne Smartphone.

3. Energie tanken

Wenn man gestresst ist, schaltet der Körper in den „Kurzstreckenmodus“ – vergleichbar mit einem Sprint: Im gestressten Zustand brauchen wir schnell verfügbare Energie, um auf eine Herausforderung wie eine Deadline, Streit oder Gefahr reagieren zu können. Die Art der Energiegewinnung ist schnell, aber ineffizient. Im Alltag bedeutet dies: Wenn wir regelmäßig Pausen machen und dem Körper Zeit geben, zur Ruhe zu kommen, hat er die Möglichkeit seine Energiespeicher effizient aufzufüllen, nachhaltig Energie zu erzeugen und auf Dauer widerstandsfähiger und gelassener zu werden. Oder bildlich gesprochen: Wer nur sprintet, brennt schnell aus. Wer klug wechselt zwischen Aktivität und echter Erholung, kommt weiter – und fühlt sich dabei wohler.

Tipp für den Alltag: Bauen Sie bewusste Ruheinseln in Ihren Tagesablauf ein – zehn Minuten echte Stille sind oft wirkungsvoller als zwei Stunden Serienmarathon.

© Getty Images

4. Freiheit

Meditation, Yoga und Achtsamkeit wirken – aber nur, wenn Sie sie freiwillig und mit Leichtigkeit praktizieren. Sobald Entspannung zum Pflichtprogramm wird, verpufft der Effekt. Gelassenheit entsteht nicht durch Disziplin, sondern durch Hingabe.

Tipp für den Alltag: Fragen Sie sich ehrlich: Was tut mir gerade wirklich gut? Und geben Sie sich die Erlaubnis, genau das zu tun – oder auch einfach mal nichts.

5. Innerer Kompass

Nichts stärkt uns so sehr, wie ein klarer Sinn. Wer sein „Warum“ kennt, bleibt auch in stressigen Phasen stabiler, kreativer und gesünder. Sinn reguliert das Nervensystem und wirkt wie ein innerer Anker – nicht nur im Alltag, sondern auch in turbulenten Zeiten.

Tipp für den Alltag: Nehmen Sie sich Zeit für diese Frage: Was gibt meinem Tag Bedeutung? Die Antwort darauf bringt Sie nicht nur im Alltag weiter – sie begleitet Sie auch auf Reisen.

© Getty Images

Gelassenheit beginnt jetzt

Statt auf die große Entspannung im Sommerurlaub zu hoffen, lohnt es sich, die Erholung im Alltag zu kultivieren. Mit mehr Verständnis für den eigenen Körper, Pausen und einem liebevollen Blick nach innen gelingt der Übergang vom Alltag in die Ferien mühelos – und der Urlaub wird zu dem, was er sein soll: eine Zeit echter Regeneration.

Tipp zum Schluss: Packen Sie nicht nur Badehose und Sonnencreme ein – sondern auch ein wenig Absichtslosigkeit. Sie wiegt nichts, aber wirkt Wunder.