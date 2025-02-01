27.12.2025 – 2.1.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (27.12.2025 – 2.1.2026). Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Nehmen Sie sich am Wochenende Zeit für klärende Gespräche, damit am Montag und Dienstag und zum Jahreswechsel endlich wieder mehr Ruhe einkehren kann.
- Gesundheit: Es wird zusehends wichtiger, dass Sie besser auf Ihren Energiehaushalt achten und Ihr Tempo drosseln.
- Beruf: Bringen Sie bis Dienstag alles Anstehende in Ordnung, um unbelastet ins neue Jahr zu starten!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Freuen Sie sich auf einen beglückenden Jahresausklang und nehmen Sie sich vor allem am Montag und Dienstag viel Zeit für ein liebevolles Miteinander!
- Gesundheit: Sie sind physisch in bestechender Form, speziell am Montag und Dienstag, mental spätestens ab Freitag.
- Beruf: Montag und Dienstag sind ideal für finanzielle Klärungen, und für Verhandlungen insgesamt.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Ihre Stimmung hellt sich bis Neujahr kontinuierlich auf. Gute Voraussetzungen, um alten Frust hinter sich zu lassen und in der Liebe neu durchzustarten.
- Gesundheit: Ihre Nerven sind noch ziemlich überreizt. Daher zu Silvester lieber ein bisschen maßvoller feiern!
- Beruf: Mit Disziplin könnten Sie bis Dienstag noch einiges schaffen. Entspannung wäre aber sinnvoller.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Vernünftig und diszipliniert, um die Stimmung nicht eskalieren zu lassen! Ruhig und respektvoll lassen sich Spannungen am Montag und Dienstag beilegen.
- Gesundheit: Gönnen Sie sich so viel Erholung wie möglich! Daher auch vorsichtig und zurückhaltend beim Feiern!
- Beruf: Dienst nach Vorschrift, wenn die Pflicht ruft! Abzuschalten wäre allerdings noch besser.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Vernünftiges und verlässliches Miteinander ist unter Venus und Mars im Steinbock das primäre Gebot. Halten Sie sich also an vereinbarte Spielregeln!
- Gesundheit: Den Geist zu beschäftigen, wäre sinnvoller als zu viel Action. Zeit zum Lesen, Reden und Nachdenken!
- Beruf: Holen Sie am Montag und Dienstag noch Versäumtes nach, aber ohne sich stressen zu lassen!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Bleiben Sie im Gespräch, aber gedulden Sie sich bis Montag! Auch am Dienstag regiert die Liebe. Zu Silvester wäre es aber klug, nicht zu diskutieren.
- Gesundheit: Sie sind attraktiv und körperlich hervorragend in Form. Nur Ihre Nerven brauchen dringend mehr Ruhe.
- Beruf: Montag und Dienstag sind ausgesprochen gute Tage, um wichtige Vorhaben noch zu erledigen.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Spannungen vom Wochenende legen sich am Montag und Dienstag wieder. Es ist aber unerlässlich, Ruhe zu bewahren und auf die Stimme der Vernunft zu hören.
- Gesundheit: Relaxen am Wochenende und am Freitag! Von Montag bis Donnerstag fühlen Sie sich um einiges wohler.
- Beruf: Versuchen Sie bloß nicht, Ihren Kopf durchzusetzen! Und hüten Sie auch Ihre Finanzen gut!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Vernünftig zur Sache, statt Ärger zu provozieren! Zur Jahreswende einfach ganz locker und unkompliziert mitmachen! Halten Sie den Ball möglichst flach!
- Gesundheit: Üben Sie sich ruhig ein bisschen in Askese! Einschränkung tut Ihrem Wohlbefinden ausgesprochen gut.
- Beruf: Sind noch Probleme zu lösen? Am Montag und Dienstag können Sie sich vernünftig arrangieren.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Je bescheidener, vernünftiger und realistischer Sie sich geben, desto besser kommen Sie an. Also keine spektakulären Auftritte und Regeln respektieren!
- Gesundheit: Die Devise der Woche: Weniger ist mehr. Zurückhaltung ist demgemäß auch zu Silvester zu empfehlen.
- Beruf: Bringen Sie Anstehendes am Montag und Dienstag noch in Ordnung und schalten Sie dann ab!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Man wird sehr gerne mit Ihnen feiern, auch wenn das Wochenende noch etwas unruhig ist. Schon Montag und Dienstag ist Ihre Gesellschaft sehr willkommen.
- Gesundheit: Sie sind in Form und wirken auch sehr attraktiv. Beste Tage für Ihre Schönheit: Montag und Dienstag.
- Beruf: Gibt es noch etwas zu klären oder zu besprechen? Bringen Sie das bis Dienstag hinter sich!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Halten Sie lieber etwas mehr Respektabstand, statt sich aufzudrängen! Dann sind Sie in der Silvesternacht umso willkommener. Nur keine Übertreibungen!
- Gesundheit: Gönnen Sie sich bis Dienstag so viel Ruhe wie möglich, um zum Jahreswechsel bestens gelaunt zu sein!
- Beruf: Etwas pflichtbewusster Anfang der Woche, um das alte Jahr noch ordnungsgemäß abzuschließen!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Seien Sie verlässlich zur Stelle und lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein, sonst könnten just zum Jahreswechsel die Emotionen wieder hochgehen.
- Gesundheit: Mars schenkt Ihnen wieder Rückhalt. Merkur strapaziert aber Ihre Nerven. Daher viel Schlaf und Ruhe.
- Beruf: Praktisches zu erledigen, klappt gut. Geistig und nervlich Anstrengendes hat jetzt Pause.
Ihre Glückzahlen: 150, 100, 90