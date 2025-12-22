Dieser Wiener Christkindlmarkt ist der älteste der Welt

Wien ist die Weihnachtshauptstadt der Welt! Das bestätigt sogar das internationale Nachrichtenportal CNN. Und das nicht nur, weil die österreichische Hauptstadt mit dem ältesten Weihnachtsmarkt der Welt aufwarten kann.

In Wien locken heuer 14 Christkindlmärkte mit über 900 Ständen – von hippen Märkten mit „All-You-Can-Eat“-Angeboten bis zu modernen Märkten mit Glühwein-Cocktails. Jeder verspricht sein eigenes Wintererlebnis, jeder hat seinen eigenen Charme. Doch mitten in all dem modernen Trubel gibt es einen Ort, der seit Jahrhunderten Besucher in seinen Bann zieht: der älteste Weihnachtsmarkt der Welt – und er befindet sich mitten in der österreichischen Hauptstadt.

Der älteste Weihnachtsmarkt der Welt findet sich in Wien

1296 wurde er erstmals offiziell dokumentiert. Herzog Albrecht I. erteilte den Wiener Händlern das Privileg für einen „Dezembermarkt“, um die Bevölkerung mit Waren zu versorgen. Statt Lebkuchen, gebrannter Mandeln und Co. gab es damals vor allem Fleisch, Backwaren, Korbwaren und andere Alltagsartikel. Aus diesen Wintermärkten entwickelte sich nach und nach die Tradition der Weihnachtsmärkte, wie wir sie heute kennen.

© Getty Images

Der heutige Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz führt diese lange Geschichte fort. Das Wiener Rathaus selbst steht seit dem 19. Jahrhundert, doch die Markttradition reicht deutlich weiter zurück. Laut der offiziellen Marktseite wurde der Christkindlmarkt hier erstmals 1975 mit weihnachtlichen Holzhütten eröffnet. Doch schon ab 1600 gab es den „Thomasmarkt“ - zuerst am Wiener Graben, später zog der Markt 1772 auf die Freyung um und war als „Nikolo- und Weihnachtsmarkt“ bekannt. Mit der Übersiedlung 1842 auf den Platz Am Hof erhielt der Markt seinen heutigen Namen „Christkindlmarkt“ – womit er in seiner jetzigen Form auf beeindruckende über 180 Jahre Geschichte zurückblicken kann.

© Getty Images

Heute gehört der Wiener Christkindlmarkt nicht nur zu den beliebtesten Märkten der Stadt, sondern weit darüber hinaus. Mehr als drei Millionen Besucher kommen jedes Jahr. Das US-Nachrichtenportal „CNN“ kürte ihn sogar schon mehrmals zum besten Weihnachtsmarkt der Welt.

© Getty Images

Auch zwei deutsche Märkte können auf lange Traditionen zurückblicken: In München fand 1310 der Nikolausmarkt statt, der als ältester urkundlich erwähnter Weihnachtsmarkt der Stadt gilt. In Dresden lockt der Striezelmarkt seit Jahrhunderten Besucher an und zählt ebenfalls zu den ältesten Weihnachtsmärkten Deutschlands.