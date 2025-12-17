Ausflugstipps für die Feiertage: Das können Sie in und rund um Wien machen

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und obwohl sich draußen alles in Grautönen hüllt, gibt es keinen Grund, sich einfach in die Decke zu kuscheln und den ganzen Tag auf dem Sofa zu verbringen. In und rund um Wien gibt es viele tolle Ausflugsziele, die Ihre freien Tage unvergesslich machen.

Die Feiertage bieten endlich mal richtig Zeit für sich! Doch was tun, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt? Klar, man könnte sich mit Netflix und Co. verkriechen, aber warum sich mit Sofa und Serien begnügen, wenn man stattdessen aufregende Abenteuer erleben kann? Schluss mit Langeweile: Wir haben die besten Tipps für unvergessliche Erlebnisse in den Feiertagen!

Weihnachtsmärkte besuchen

© Getty Images

Auch nach den Feiertagen müssen Sie auf den Zauber der Weihnachtsmärkte nicht verzichten. Viele Märkte in und um Wien bleiben noch bis Jänner geöffnet und bieten die perfekte Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre durch die festlich beleuchteten Stände zu bummeln. Besuchen Sie den Christkindlmarkt am Rathausplatz oder den Weihnachtsmarkt im Schloss Schönbrunn, besonders nach den Feiertagen ist es hier viel ruhiger, sodass Sie die besondere Stimmung noch intensiver erleben können.

Thermentag

Wenn das Wetter draußen zu grau und kalt ist, gönnen Sie sich einen wohltuenden Tag in einer Therme. Nichts ist entspannender, als sich in warmem Wasser treiben zu lassen und die Seele baumeln zu lassen. In der Nähe von Wien bieten die St. Martins Therme & Lodge und die Therme Linsberg Asia erstklassige Wellnessangebote. Diese Thermen zählen zu den schönsten in Österreich und sind der perfekte Ort, um nach den stressigen Feiertagen zu entspannen und neue Energie zu tanken.

Alpaka- und Lama-Wanderung

© Getty Images

Sollte das Wetter es zulassen, dann ist eine Wanderung mit Alpakas oder Lamas das Highlight für Groß und Klein. In Mödling können Sie durch das ruhige Naturschutzgebiet Eichkogel spazieren und die Tiere besser kennenlernen. Diese flauschigen Gefährten sind nicht nur niedlich, sondern bringen auch eine Portion Spaß und Entspannung mit sich. Der perfekte Mix aus Natur, Bewegung und tierischer Gesellschaft. So lässt sich der graue Wintertag in Wien noch viel besser genießen!

Rodeln

Mit etwas Glück sorgt der Schnee für den perfekten Winterspaß! Wien und die umliegenden Gebirgslagen bieten zahlreiche Rodelstrecken, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Rodler geeignet sind. Besonders der Semmering ist mit seiner etwa 3 km langen Rodelbahn ein echtes Highlight. Hier können Sie sich auf rasante Abfahrten freuen und bei einer schönen Winterlandschaft ordentlich Gas geben. Aber auch in Wien gibt es einige tolle Strecken, wie auf dem Roten Berg, im Kurpark Oberlaa oder auf der Jesuitenwiese, ideal für eine kleine Auszeit im Schnee.

Musical und Oper in Wien

Die Feiertage bieten die perfekte Gelegenheit, sich in die Welt der Kunst und Kultur zu stürzen! Wenn Sie auf atemberaubende Musik und beeindruckende Inszenierungen stehen, sollten Sie sich das neue Musical "Maria Theresia" im Theater nicht entgehen lassen. Aber auch das legendäre „Phantom der Oper“ sorgt für Gänsehaut und unvergessliche Momente. Wenn Sie klassisches Ballett bevorzugen, könnte das Stück Marie Antoinette in der Volksoper ein wunderbares Erlebnis für Sie sein. Für alle, die sich einen festlichen Klassiker gönnen möchten, ist „Die Fledermaus“ die perfekte Wahl.

Ins Kino gehen

Die Feiertage bieten eine tolle Gelegenheit, sich die neuesten Filme auf der großen Leinwand anzusehen. Freuen Sie sich auf spannende Blockbuster wie Avatar: The Way of Water oder das mit Spannung erwartete Drama Americana mit Sydney Sweeney. Für die kleineren Kino-Fans gibt es den beliebten Film Bibi Blocksberg.