Wieder Schlägerei und Messerattacke am Reumannplatz

Schon wieder kam es am Reumannplatz im Hotspot-Bezirk Favoriten zu einer heftigen Auseinandersetzung

Wien. Aus bislang noch unbekannten Gründen sollen am Mittwochabend gegen19.30 am Reumannplatz fünf Jugendliche arabischer Herkunft auf einen Syrer (26) losgegangen sein.

Laut Zeugen-Aussagen sollen diese mit Fäusten auf den Kopf des Opfers eingedroschen haben. Als ein 17-jähriger Bekannter des Mannes, ebenfalls Syrer, zu Hilfe kam, soll einer der Angreifer plötzlich ein Messer gezogen und dem Teenie in den Oberschenkel gestochen haben.

Danach seien die Angreifer unerkannt geflüchtet. Die beiden Verletzten schafften es noch zur Polizei, um dort Anzeige zu erstatten.

Der 26-Jährige konnte nach Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien nach Hause gehen, die stark blutende Wunde des 17-Jährigen wurde notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Worum es in der Auseinandersetzung ging, ist derzeit noch unklar. Die Opfer gaben an, die Angreifer nicht gekannt zu haben.

Täterbeschreibung

• männlich, arabischer Herkunft

• vermutlich zwischen 14 und 18 Jahre alt

• ca. 150–160 cm groß

• dunkle Haare

• dunkle Kleidung

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden in jeder Polizeiinspektionund unter der Polizeinotrufnummer 133 entgegengenommen.