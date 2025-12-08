Real-Hammer: Entscheidung um Xabi Alonso (44) ist gefallen

Die Klub-Bosse der Königlichen waren zum Handeln gezwungen.

Laut der spanischen Zeitung „El Mundo“ kamen Präsident Florentino Pérez (78), Geschäftsführer José Ángel Sánchez (58) und weitere Entscheidungsträger noch in der Nacht nach der peinlichen 0:2-Niederlage gegen Celta Vigo im Bernabéu zusammen. Thema des Krisen-Treffens: Wie lange darf Alonso noch weitermachen?

Auf der Pressekonferenz wich der Ex-Leverkusen-Trainer den Fragen zu seiner Zukunft aus. „Wir spielen um drei Punkte“, nuschelte er – mehr wollte er nicht sagen. Im Hintergrund werden jedoch bereits Namen gehandelt: Favorit 1: Zinedine Zidane (53) – die Klub-Legende, dreifacher Champions-League-Sieger, aktuell ohne Job. Favorit 2: Jürgen Klopp (58) – der frühere Liverpool-Erfolgstrainer, heute Global Head of Soccer bei Red Bull.

Real drei Monate ohne Abwehr-Boss

Der Beschluss der Real-Bosse nach stundenlangen Diskussionen: Das Champions-League-Duell am Mittwoch gegen Manchester City ist Alonsos Endspiel! Verliert Alonso gegen City, ist seine Zeit bei Real wohl abgelaufen. Bitter: Abwehr-Boss Militao verletzte sich gegen Celta Vigo schwer und fällt für drei Monate aus. Ob David Alaba rechtzeitig fit wird, ist fraglich. Keine guten Vorzeichen für Alonsos finales Spiel.