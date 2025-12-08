Streit eskaliert! Liverpool wirft Superstar Salah raus

Der Streit zwischen dem FC Liverpool und Mohamed Salah hat eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Nach seinem explosiven Interview, in dem der Superstar von „gebrochenen Versprechen“ sprach, das Verhältnis zu Trainer Arne Slot als zerstört bezeichnete und sich vom Klub „unter den Bus geworfen“ fühlte, haben die Reds kurz vor dem Champions-League-Duell gegen Inter Mailand die Reißleine gezogen: Salah wurde aus dem Kader gestrichen.

Es ist ein drastisches Signal – und ein weiterer Höhepunkt in einer sportlich wie atmosphärisch angespannten Phase. Schon beim 3:3 gegen Leeds United zeigte sich die Krise deutlich: Slot stand im strömenden Regen an der Seitenlinie, ohne Antworten auf die Probleme seines Teams. Salah legte nach der Partie schließlich verbal nach und trieb die Lage damit endgültig zum Eskalationspunkt.

Liverpool auf der Seite vom Trainer

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, kam Liverpool nun zu einem Schluss, den viele Experten vorhergesehen hatten. Schon Wayne Rooney hatte in seiner BBC-Show gefordert, Slot müsse ein Zeichen setzen: „Arne Slot muss seine Autorität zeigen und sagen: Du reist nicht mit dem Team.“ Genau das ist nun passiert – Liverpool positioniert sich klar hinter dem Trainer.

Doch die Suspendierung ist nur der Beginn eines Konflikts, der längst die Dimension eines Machtkampfs angenommen hat. Salah deutete selbst an, dass seine Zukunft in Liverpool ungewiss sei. Vor dem Afrika-Cup wolle er sich von den Fans verabschieden, sagte er, „weil ich nicht weiß, was dann passieren wird“. Ein Satz, der kaum anders zu interpretieren ist als Vorbereitung auf einen Abschied.

Abschied naht

Die Frage, ob sich der Bruch noch kitten lässt, wird zunehmend rhetorisch. Salah zählt sportlich wie wirtschaftlich zu den wichtigsten Spielern der jüngeren Klubgeschichte, doch Liverpool befindet sich mitten im Neuaufbau – und offener Widerstand eines Stars gehört dabei zu den größten Störfaktoren. Mit der Suspendierung haben die Verantwortlichen ihren Kurs vorerst klar gemacht.

Ob sie diese Linie auch langfristig durchziehen können oder wollen, bleibt offen. Sicher ist nur: Die Lage spitzt sich weiter zu – und alles deutet darauf hin, dass die Ära Salah an der Anfield Road ihrem Ende entgegengeht.