Katarina Witt wird 60 – doch die große Feier fällt aus

Katarina Witt, zweifache Olympiasiegerin und eine der bekanntesten Eiskunstläuferinnen überhaupt, feiert am 3. Dezember ihren 60. Geburtstag. Die geplante große Party? Sie findet nicht statt.

Eigentlich hätte Katarina Witt ihren runden Geburtstag kommenden Mittwoch groß begehen wollen. Doch die zweifache Olympiasiegerin, die zu den bekanntesten Eiskunstläuferinnen der Welt zählt, hat ihre Pläne kurzerhand ändern müssen. Am 3. Dezember feiert sie ihren 60. Geburtstag – allerdings ganz anders als ursprünglich gedacht.

Die „Riesenparty“ bleibt Wunschvorstellung

Gegenüber „Bild“ erklärte die ehemalige Spitzensportlerin, warum der geplante Festmarathon ins Wasser fällt. Sie wollte eine große Feier auf die Beine stellen, doch dazu kam es schlicht nicht: „Ich hab's nicht geschafft, Einladungen rauszuschicken. Jetzt feiern wir zu Hause. Klein. Persönlich.“ Eine große Sause soll aber nicht für immer vom Tisch sein – vielleicht werde 2026 eine Sommerparty nachgeholt. Ihren 50er könne ohnehin nichts übertreffen, meint Witt rückblickend, dieser sei „so schön“ gewesen.

Materielle Geschenke möchte sie nicht. „Meinen Freunden sage ich: Schenkt mir bitte keine Dinge. Schenkt mir Zeit. Gemeinsame Zeit ist das Kostbarste.“

Ein Jahr mit mehr Pausen – und bewusster für sich selbst

Zum neuen Lebensjahr hat Witt sich vorgenommen, für mehr Ruheinseln zu sorgen. „Ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr jeden Monat eine kleine Auszeit zu nehmen.“ Im März will sie damit beginnen. Die erste Auszeit steht bereits fest: Skitage mit Freunden und Verwandten in Österreich. Sie wolle achtsamer mit sich umgehen, sagt sie, und weiterhin aktiv bleiben. „Weiter Sport machen. Muskeltraining ist wichtig. Aber auch loslassen lernen. Nicht immer die Letzte sein, die abschließt.“

„Ich fühle mich wie: mittendrin“

Die 60 schreckt sie nicht. „Ich fühle mich wie: mittendrin. Ich bin sehr glücklich, sehr dankbar und voller Esprit – das ist mein Lebensgefühl.“ Sie habe viel zu lachen und ein erfülltes Leben. Ihre persönliche Bilanz bringt sie auf den Punkt: „Ich bin wirklich glücklich. Wenn ich nicht glücklich bin, wer dann?“

Auch auf ihre Karriere blickt sie entspannt zurück. Aus heutiger Sicht würde sie ihrem jüngeren Selbst raten: „Mach alles genau so. Auch die Fehler. Die gehören dazu. Die machen dich stark.“ Dass sie nie geheiratet hat und keine Kinder hat, empfindet sie nicht als Makel: „Ich hadere nicht mit dem, was nicht war. Ich sehe das, was ist. Und ich habe wahnsinnig viel.“

Neue ARD-Doku begleitet den Geburtstag

Passend zum Jubiläum widmet die ARD der Eiskunstlauf-Ikone derzeit die fünfteilige Doku „Being Katarina Witt“. Der erste Teil läuft am 2. Dezember gegen 23:45 Uhr – nur einen Tag vor ihrem 60. Geburtstag – im Ersten und ist in der Mediathek verfügbar.