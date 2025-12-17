Affären-Beichte von Philipp Hochmair: „Die besten Zeiten hatte ich mit verheirateten Frauen“

Der Schauspieler sorgt immer wieder mit Aussagen zu seinen Liebschaften für Aufsehen. Diesmal spricht er über verheiratete Frauen, die mit ihm ein sogenanntes Panscherl hatten.

Aktuell ist Philipp Hochmair (52) in der neuen ARD-Serie „Mozart/Mozart“ zu sehen. Fast zeitgleich sorgte der Schauspieler jedoch nicht nur mit seiner Rolle, sondern auch mit überraschend offenen Worten über sein Privatleben für Aufmerksamkeit.

Am 16. und 17. Dezember zeigt die ARD die historische Serie, die den Blick auf eine bislang wenig beleuchtete Figur der Musikgeschichte richtet: Maria Anna Mozart, die ältere Schwester des berühmten Komponisten. Das ambitionierte Projekt stößt beim Publikum allerdings auf geteilte Resonanz. Während einige die neue Perspektive begrüßen, reagieren andere kritisch – vor allem mit Blick auf die historische Genauigkeit.

Teil des Ensembles ist Philipp Hochmair, der in der Serie Kaiser Joseph II. verkörpert. Der österreichische Schauspieler fällt jedoch derzeit nicht nur durch seine Darstellung auf, sondern auch durch Aussagen, die er kürzlich in einem Interview über sein Liebesleben machte.

Vorliebe für vergebene Frauen

Im Sommer 2025 sprach der 52-Jährige im Gespräch mit dem Stern ungewöhnlich offen über seine Vorliebe für vergebene Frauen. „Die besten Zeiten hatte ich mit verheirateten Frauen, weil sie nicht auf mich fixiert waren. Es war etwas Besonderes, wenn man sich einmal in der Woche getroffen hat“, erklärte Hochmair. Beziehungen, in denen von ihm volle Verfügbarkeit erwartet werde, setzten ihn hingegen unter Druck: „Ich gehe kaputt an denen, die mich zu hundert Prozent haben wollen. Mein Beruf verlangt viel Zeit und eine Bereitschaft zur Veränderung.“

Die letzte offiziell bekannte Beziehung des Schauspielers endete Ende 2024 nach sieben Jahren. Rückblickend äußerte sich Hochmair auch kritisch über frühere Bindungen: „Ich wollte nie was mit den Schwiegereltern zu tun haben! Die Frauen waren toll, aber kamen meist auch aus verkorksten Familien.“

Anspielung auf Kern-Ex?

Eine Zeit lang wurde Hochmair auch eine Affäre mit Christian Kerns Ex-Gattin Eveline Steinberger nachgesagt. Bestätigt wurde diese nie. Die beiden wurden jedenfalls auffallend oft miteinander gesichtet.





Kritik für neue Serie

Während Hochmair privat für Gesprächsstoff sorgt, hat es auch „Mozart/Mozart“ nicht leicht. In sozialen Netzwerken wird die Serie teils scharf kritisiert. Vor allem der freie Umgang mit historischen Fakten stößt bei vielen Zuschauern auf Ablehnung. Kommentare wie „Noch so ein Woke-Mist“ oder „vollkommen unrealistisch und an der Wirklichkeit der damaligen Zeit vorbei“ machen die Runde. Einige gehen sogar so weit, das Projekt als „Zumutung“ zu bezeichnen.

Ob die Serie trotz der Kritik ihr Publikum findet, bleibt abzuwarten. Aufmerksamkeit ist ihr – nicht zuletzt durch einen ihrer Hauptdarsteller – jedenfalls sicher.