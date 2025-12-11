1:0! Arnie & Roter Stern schießen Sturm k.o.

Nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Roter Stern Belgrad hält Sturm Graz in der Europa League weiter bei 4 Punkten und muss um den Aufstieg in die K.o.-Phase zittern.

Vor dem Anpfiff zur Donnerstag-Frühabendpartie in Graz standen der erste internationale Klub-Auftritt von Roter-Stern-Belgrad-Star Marko Arnautovic und der Machtkampf zwischen Sturm-Trainer Säumel und Sportboss Michael Parensen im Fokus. Während „Arnie“ trotz Oberschenkelblessur auf den Platz humpelte, wollte Jürgen Säumel „den vollen Fokus auf die Partie“ legen.

Jatta vernebelt zwei Top-Chancen

Entsprechend fokussiert beginnen die Steirer - doch Jatta vernebelt vor dem Tor (4.). Die erste – von Arnautovic herausgespielte – Roter-Stern-Großchance vergibt Zvezda (6.). Kurz vor der Pause hat Jatta das 1:0 am Fuß – übers Tor (40.)!

Arnie geht raus - Ivanic trifft nach Ecke

Nach Seitenwechsel bleibt Arnie auf der Bank, die Gäste drücken. Arnautovic-Ersatzmann Duarte verfehlt das Tor nur knapp (48.). Nach einem zurückgenommenen Abseits-Tor (54.) passiert‘s: Eckball für Roter Stern, Ivanic steigt auf und köpft zum 1:0 ein (55.). Bitter für Sturm: Ein vermeintlicher Foul-Elfer wird vom VAR zurückgenommen (69.).

Groß war die Freude auch bei Arnautovic, der nach dem Schlusspfiff jubelnd zu seinen Kollegen jubelte. Mit dem 1:0 hat Roter Stern einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht.