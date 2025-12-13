Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Ried Altach
© GEPA

Klare Sache

3:0 - Ried beschenkt Fans mit Tor-Gala gegen Altach

13.12.25, 18:53
Teilen

Die SV Ried verabschiedet sich mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Altach in die Winterpause.

Aufsteiger SV Ried überwintert in der Fußball-Bundesliga vielleicht in der oberen Tabellenhälfte. Die Innviertler gewannen am Samstag mit einem 3:0 (1:0) gegen SCR Altach die dritte Partie in Folge und schoben sich vor den Sonntagsspielen der 17. Runde auf Rang fünf. Der Abstand auf die weiter auf Rang neun platzierten Vorarlberger konnte auf fünf Zähler ausgebaut werden. Diese kassierten nach sieben Punkten aus den drei Partien zuvor wieder einmal eine Niederlage.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Ante Bajic (43.), Fabian Rossdorfer (61.) und Nikki Havenaar (80.) sorgten vor 3.220 Zuschauern für die Entscheidung. Für die Truppe von Trainer Maximilian Senft gab es damit trotz der Ausfälle der Offensivstützen Kingstone Mutandwa und Antonio van Wyk nach dem historischen Auswärtssieg bei Rapid auch zum Jahresabschluss ein Erfolgserlebnis. Es war Sieg Nummer vier in den jüngsten fünf Runden. Bei so einer Bilanz ist der Traum von einer Teilnahme an der Meistergruppe gerechtfertigt. Die Altacher, bei denen Yann Massombo (73.) die Gelb-Rote Karte sah, kassierten auf dem Weg dorthin einen Rückschlag.

Altach-Coach Fabio Ingolitsch hatte im Vorfeld vom "wahrscheinlich ekelhaftesten Spiel des ganzen Jahres" gesprochen. Er setzte wie beim Heim-2:0 gegen Ried am 9. August auf eine Viererkette, die vorerst allerdings wenig gefordert war. Die Gäste hatten deutlich mehr Ballbesitz, entschieden mehr Zweikämpfe für sich, konnten daraus aber auch kein Kapital schlagen. Auf Chancen wartete man in einem Kampfspiel lange Zeit vergeblich. Das änderte sich erst im Finish der ersten Hälfte, als es zum Teil sehr ruppig zur Sache ging.

Bajic leitete Heimerfolg ein

Rieds Martin Rasner setzte sich auf der Seite durch, seine Hereingabe leitete Peter Kiedl in der Mitte weiter zum ungedeckten Bajic, der überlegt einschießen konnte. Einen Doppelschlag verhinderte Dejan Stojanovic bei einem Schuss von Philipp Pomer (45.). Es waren die zwei einzigen Schüsse aufs Tor in Hälfte eins. Auch nach dem Seitenwechsel geizten beide Teams lange Zeit mit Topchancen, auch wenn es stets hin und her ging. Das Momentum blieb aufseiten der Rieder, da sie bei Standardsituationen einmal mehr ihre Stärke zeigten.

Nach einem Pomer-Eckball und abgeblocktem Kiedl-Kopfball traf Rossdorfer bei einer Direktabnahme zwar nicht richtig den Ball, dafür aber ins Tor. Massombos Ausschluss nach grobem Foulspiel an Rasner machte die Sache für die Oberösterreicher noch leichter. Tor Nummer drei wurde wieder durch einen Pomer-Corner eingeleitet, diesmal köpfelte Havenaar ein. Danach hätte der Heimsieg noch höher ausfallen können. Altach brachte keinen einzigen Schuss aufs Tor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden