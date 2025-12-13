Air-Arabia-Flug eskaliert: Neun Festnahmen nach Massenschlägerei

Nach einer außerplanmäßigen Landung auf Mallorca ist ein Flug der Airline Air Arabia völlig eskaliert. Passagiere gerieten mit der Crew aneinander, der Pilot brach den Start ab, neun Personen wurden festgenommen.

Am Freitagabend kam es am Flughafen Palma de Mallorca zu einem schweren Zwischenfall an Bord eines Passagierflugzeugs. Der Pilot sah sich gezwungen, den Start abzubrechen und Sicherheitskräfte anzufordern. Der betroffene Flug mit der Nummer 30522 war laut Angaben der Quelle von Rabat nach Istanbul unterwegs. Über dem Mittelmeer trat bei einer hochschwangeren Passagierin ein medizinischer Notfall auf. Der Kapitän entschied sich daraufhin zu einer außerplanmäßigen Zwischenlandung auf Mallorca. Die Frau wurde nach der Landung in ein Krankenhaus gebracht.

Streit nach der Landung

Beim Versuch, den Flug fortzusetzen, kam es zu massiven Spannungen an Bord. Mehrere Passagiere beschwerten sich lautstark über die lange Wartezeit und fehlende Informationen. Als eine Frau aufstand, um eine Erklärung zu verlangen, forderte ein Flugbegleiter sie barsch auf, sich zu setzen. In der Folge eskalierte die Situation. Laut Bericht kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Passagieren und Crewmitgliedern. Der Pilot brach den Startvorgang ab und steuerte zurück zum Terminal. Mehrere Streifen der Guardia Civil griffen ein und nahmen sieben Männer und zwei Frauen wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Flugsicherheit fest.

Gericht und Weiterreise

Nach dem Abführen der Betroffenen hob die Maschine wieder ab, allerdings nicht nach Istanbul, sondern zurück nach Casablanca. Die neun Festgenommenen wurden am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und kamen unter Auflagen frei. Sie mussten die Insel verlassen, sechs flogen nach Marokko zurück, zwei wurden auf das spanische Festland gebracht.