Howard Carpendale mit Polit-Ansage: „Nicht jeder ist rechts, nur weil er berechtigte Ängste hat“

In einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ hat sich Howard Carpendale deutlich zu politischen Themen geäußert. Der Musiker sprach über die Sorgen der Menschen in Deutschland, die politische Lage und seine eigenen Ängste bezüglich globaler Krisen.

Howard Carpendale, der in Südafrika geborene Musiker, äußerte sich besorgt über die angespannte Stimmung in Deutschland. Viele Menschen hätten Angst „wegen der Migration und der steigenden Lebenskosten“.

Besonders kritisierte Carpendale, dass diese Sorgen von einigen Volksvertretern anscheinend ignoriert würden. „Viele Politiker übernehmen keine Führung“, sagte der 79-Jährige und fügte hinzu, dass Politiker vergessen hätten, dass sie „eigentlich für die Leute in diesem Land arbeiten und diese beschützen müssen“.

Bedenken bezüglich der Demokratie in den USA

Auch über die politische Situation in den Vereinigten Staaten äußerte sich Carpendale besorgt. Der Musiker bezeichnete die Demokratie dort als „gefährdet“, was er unter anderem auf US-Präsident Donald Trump zurückführte, den Carpendale als gefährlich einstuft. Angesichts dieser und zahlreicher weiterer Krisen weltweit sei es für ihn zunehmend schwer, „Vertrauen in die Welt zu haben“. Er bezeichnete sich selbst als „festgläubigen Realisten“, was seine Sicht auf die Welt betrifft.

Carpendale über seine politische Haltung

Trotz seiner klaren Ansichten über die politische Lage, erklärte der Musiker, dass er wenig halte von einer zu stark polarisierten politischen Haltung. „Nicht jeder ist rechts, nur weil er berechtigte Ängste hat“, so Carpendale. Für ihn sei es wichtig, die Ängste der Menschen zu verstehen und nicht sofort in „rechts“ oder „links“ zu denken.

Ein letzter großer Auftritt

Im kommenden Jahr wird Carpendale anlässlich seines 60-jährigen Bühnenjubiläums ein letztes Mal auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen. Für seine Fans ist dies die letzte Gelegenheit, den Schlagerstar live zu erleben. Carpendale blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück, die mit seiner ersten deutschsprachigen Aufnahme 1969 begann.