Schlager-Duell: Jürgen und Joelina Drews gegen DJ Ötzi & Tochter

Der "König von Mallorca" wird mit seiner Tochter Joelina mehrmals im TV zu sehen sein. Schlager-Fans ziehen schon jetzt den Vergleich mit DJ Ötzi und seiner Tochter Lisa-Marie.

Schlagerfreunde können sich auf ein besonderes Wiedersehen freuen: Jürgen Drews , der sich eigentlich bereits von der großen Bühne verabschiedet hatte, tritt kurz vor Weihnachten erneut im Fernsehen auf – und diesmal nicht allein. Gemeinsam mit seiner Tochter Joelina steht der „König von Mallorca“ wieder vor der Kamera. Für viele Fans, die seinen Überraschungsauftritt im September bei der Howard-Carpendale-Ausgabe der Giovanni Zarrella Show gefeiert haben, ist das ein weiterer emotionaler Moment.

Für Drews selbst bedeutet dieser Auftritt mehr als nur ein kurzes Bühnen-Comeback. Es ist ein familiäres Projekt, das er mit seiner Tochter teilt – und das in einer Sendung, die heuer ohnedies ganz im Zeichen besonderer Vater-Tochter-Konstellationen steht. „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“ wird diesmal nämlich von DJ Ötzi und seiner Tochter Lisa-Marie Friedle moderiert. Eine Kombination, die bereits im Vorfeld für Aufmerksamkeit sorgt und ein stimmungsvolles Festprogramm erwarten lässt.





Ob Jürgen und Joelina bei dieser Gelegenheit ihr gemeinsames Duett „Herzmelodie“ erneut präsentieren, bleibt vorerst offen. Der Titel gilt bei vielen Schlagerfans als eines der schönsten Beispiele dafür, wie harmonisch das Vater-Tochter-Duo musikalisch zusammenarbeitet. Fix ist: Wenn die beiden gemeinsam auftreten, darf man mit viel Gefühl rechnen – und mit einer Vertrautheit, die ihre Auftritte seit Jahren prägt.

Ausgestrahlt wird die weihnachtliche Produktion am 20. Dezember 2025 um 20:15 Uhr sowie noch einmal am 23. Dezember 2025, ebenfalls zur Primetime. Damit steht fest: Kurz vor den Feiertagen wird es im TV noch einmal richtig festlich – und für viele wohl auch nostalgisch, wenn Jürgen Drews ein weiteres Mal ins Rampenlicht zurückkehrt.