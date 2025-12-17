Lena Gercke: „Ich konnte nicht mehr ohne schlechtes Gewissen"

Zwischen Laufsteg, Unternehmertum und Familienleben zieht Lena Gercke eine ehrliche Bilanz. In einem Interview spricht sie offen darüber, warum sie lernen musste, einen Gang zurückzuschalten – und weshalb ihre Familie heute oberste Priorität hat.

Offen und reflektiert spricht Lena Gercke im Gespräch mit Bunte über die wohl größte Herausforderung ihres Lebens: den Spagat zwischen einem Beruf, den sie mit Leidenschaft ausübt, und ihrer Rolle als Mutter zweier Töchter, die für sie an erster Stelle stehen.

Model, Moderatorin, Unternehmerin – und Mama. Die Karriere der heute 37-Jährigen liest sich wie ein Bilderbuch des Erfolgs. Seit Heidi Klum (52) sie im Alter von nur 18 Jahren zur ersten Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“ kürte, lebte Lena Gercke lange Zeit im Schnelltempo. Doch irgendwann kam der Punkt, an dem sie bewusst auf die Bremse treten musste – vor allem im Interesse ihrer Familie.

Gercke stellte sich hinten an

Im September 2025 stand die Pariser Fashion Week an, ein Fixtermin im Kalender eines internationalen Models. Auch Lena Gercke lief über den Laufsteg. Zuvor aber richtete sie sich mit ungewohnt persönlichen Worten an ihre mehr als drei Millionen Instagram-Follower. „Ich habe gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme – körperlich und emotional“, erklärte sie später.

In ihrer Story schreibt sie: „Vor drei Monaten habe ich beschlossen, weniger zu reisen – für die Familie.“ Eine Entscheidung, die nicht überall auf Verständnis stieß. „Aber es war einfach zu viel. Ich konnte nicht mehr ohne schlechtes Gewissen das Haus verlassen.“ Dann reiste sie erstmals wieder allein für einen Job nach Paris – und fühlte sich dabei überraschend leicht. „Es ist das erste Mal seit Langem, dass ich ohne schlechtes Gefühl das Haus verlassen habe. Runterzufahren hat nicht nur der Balance Zuhause geholfen, sondern auch mir.“

Ihr Lebensmittelpunkt

Dieses Zuhause besteht aus Partner Dustin Schöne (40), mit dem sie seit 2019 offiziell liiert ist, und den beiden Töchtern Zoe (5) und Lia (3). Sie seien ihre oberste Priorität, betont Gercke auch anlässlich ihres „Magical Christmas Ball by LeGer“.





Im Rückblick auf das vergangene Jahr spricht sie ehrlich über Momente der Überforderung. „Ich habe gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme – körperlich und emotional. Ich mache meinen Job unglaublich gerne und liebe all die Dinge, die ich tue. Aber natürlich komme auch ich mal an einen Punkt, an dem es einfach zu viel gleichzeitig wird.“ Für sie habe das bedeutet, die eigenen Prioritäten neu zu ordnen und „wieder klar zu definieren“.

Gerade als Mutter, so Gercke, hätten die Bedürfnisse der Kinder Vorrang – und viele Situationen seien nicht planbar. „In solchen Momenten ist es wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein und bewusst einen Gang zurückzuschalten, um wieder voll und ganz präsent zu sein – für die eigene Familie, aber auch für sich selbst.“ Sie habe lernen müssen, klarere Grenzen zu setzen, offener zu kommunizieren und bewusster zu planen. Vor allem aber: Hilfe anzunehmen. „Ich muss nicht alles alleine schaffen. Das hat viel verändert und schenkt mir mehr Ruhe.“