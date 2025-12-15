Wegen Mitgliedsbeitrag: Iraker (24) legte in Fitnessstudio Feuer

Der 24-Jährige - gegen den es schon mehrere Polizeieinsätze gegeben hat - konnte von der WEGA in einem Hotel festgenommen werden.

Wien. Der vorerst Unbekannte schlug in der Nacht auf Samstag gegen 2:30 Uhr die Glasfront eines Fitnesscenters beim Donauzentrum mit einem Hammer und Fußtritten ein, goss dann Benzin aus einem Kanister in das Geschäft und entzündete dieses. Den Securitys gelang es noch rechtzeitig den Brand zu löschen und den Täter zu fotografieren, ehe der Feuerteufel fliehen konnte.

Umgehende Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Brandstifter um einen Iraker (24) handeln soll, der Mitglied in der großen "Mucki-Zentrale" im 22. Bezirk +ist. In weiterer Folge konnte der Aufenthaltsort des Mannes ermittelt und eine Festnahme erwirkt werden. Mit Unterstützung der WEGA konnte der 24-Jährige um kurz vor 6 Uhr morgens in einem nahegelegenen Hotel festgenommen werden.

Der Hammer, mit dem er die Tür aufgeschlagen haben soll, konnte bei ihm gefunden und sichergestellt werden. Als Motiv für die Tat gab der Beschuldigte in einer Einvernahme an, seine Mitgliedschaft in dem Center bereits gekündigt zu haben - trotzdem soll ihm der monatliche Beitrag weiter abgezogen worden sein. Schon bei den ersten Beschwerden, als er halbnackt an der Rezeption herumschrie und tobte, hatten Polizeieinsätze nach sich gezogen.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der 24-Jährige wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.