Explosiver Fund bei Windpark-Projekt im Weinviertel

Im Zuge von Vorarbeiten für ein geplantes Windparkprojekt in Rustenfeld (Bezirk Mistelbach) im Weinviertel sind schon wieder Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Explosiver Fund unter der Erde

Geborgen wurden zwei rund 15 Zentimeter große Panzergranaten tschechischer Herkunft sowie zwei 82-Millimeter-Mörsergranaten. Die Kampfmittel konnten von Spezialisten gesichert und ohne Zwischenfälle abtransportiert werden. Die Relikte wurden anschließend ordnungsgemäß an den Entminungsdienst des Bundesheeres übergeben, der für die weitere fachgerechte Entsorgung zuständig ist.

Bomben und Granaten: Die meisten Einsätze in Niederösterreich

In keinem anderen Bundesland werden laut Bundesheer so viele explosive Weltkriegsrelikte gefunden wie in Niederösterreich. Allein im November dieses Jahres mussten die Experten des Bundesheeres 25-mal ausrücken. Österreichweit wurden in diesem Monat mehr als 1.600 Tonnen Kriegsmaterial geborgen und vernichtet.