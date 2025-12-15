Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Baumoffensive startet in Linz.
© Stadt Linz

Linz startet Begrünung im Hitze-Hotspot

15.12.25, 14:02
Die Stadt Linz setzt ein starkes Zeichen für Klimaanpassung und mehr Lebensqualität: Die Baumoffensive in der Wiener Straße startet im Frühjahr. 

Linz. Die Baumoffensive in der Wiener Straße kann starten: Der Stadtsenat hat den Bauauftrag vergeben, sodass ab Frühjahr 2026 gepflanzt und umgestaltet werden kann. Besonders das Bulgariplatzviertel, einer der heißesten Stadtteile von Linz, profitiert davon. Umweltstadträtin Eva Schobesberger betont den großen Wunsch nach mehr Grün und die Bedeutung von Bäumen als nachhaltigste Klimaschutzmaßnahme.

Insgesamt entstehen rund 20 neue oder sanierte Baumstandorte, zudem werden Aufenthaltsbereiche wie jener bei der Otto-Glöckel-Schule und mehrere Bushaltestellen aufgewertet. Auch vorgeschädigte Robinien werden durch großkronige Bäume ersetzt, die künftig Geh- und Radwege beschatten.

