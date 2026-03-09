Alles zu oe24VIP
© getty/Symbolbild

Wien-Döbling

Lkw kracht in Franz-Josefs-Bahn: Fahrer aus Kabine geschleudert

09.03.26, 20:46
Teilen

Unfallhergang noch unklar - Lenker aus Fahrzeug geschleudert 

In Wien ist am Montagnachmittag im Bereich Schüttau in Wien-Döbling ein Lkw mit einem Zug der Franz-Josefs-Bahn kollidiert.

Fahrer des Klein-Lkw  

Der Aufprall war derartig heftig, dass der Fahrer des Klein-Lkw aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Er wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der 59-Jährige wurde zwar schwer verletzt, Lebensgefahr bestand aber nach ersten Angaben der Rettung nicht. Ein Fahrgast im Zug wurde leicht verletzt.

Unfallursache unklar

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, war noch unklar. Der Lkw dürfte aber bei einem Übergang von dem Zug erfasst worden sein. Die Fahrgäste wurden von der Wiener Berufsfeuerwehr aus den Waggons evakuiert. Am Abend war die Feuerwehr noch dabei, den Lkw zu bergen.

