Mega-Hype um (Fake-)Hochzeitsfotos von Zendaya und Tom Holland

In Hollywood brodelt die Gerüchteküche heftiger denn je. Nachdem KI-generierte Hochzeitsbilder von Zendaya und Tom Holland im Netz für Schnappatmung sorgten, gibt es nun einen handfesten Hinweis von einem Insider. Hat das absolute Traumpaar der Filmwelt tatsächlich bereits heimlich geheiratet?

Die sozialen Netzwerke stehen Kopf, seitdem täuschend echte Aufnahmen einer vermeintlichen Traumhochzeit von Zendaya und Tom Holland die Runde machen. Die Bilder zeigen das Paar in einer romantischen Kulisse am Ufer eines Sees, die stark an den Comer See erinnert. Doch die Fans in Österreich und aller Welt können vorerst durchatmen: Die Schnappschüsse stammen aus der Feder einer Künstlichen Intelligenz.

Fans entlarven Bild-Fakes

Veröffentlicht wurden die Aufnahmen vom Account "vividcore_ai", der offen deklariert, dass es sich um computergenerierte Inhalte handelt. Trotz der hohen Qualität fielen aufmerksamen Beobachtern schnell Fehler auf. So stimmt etwa der Größenunterschied des Paares nicht; während Zendaya im echten Leben größer ist als Tom, wirken sie auf den Fotos trotz ihrer High Heels gleich groß. Auch die Haarlänge der 29-Jährigen variiert von Bild zu Bild. In der digitalen Fantasiewelt feierten sie in einem Palazzo mit Stars wie Timothée Chalamet und Andrew Garfield, doch die Realität sieht wohl anders aus.

Stylist sorgt für Überraschung

Obwohl die viralen Fotos ein Fake sind, scheint die Hochzeit selbst längst Realität zu sein. Zendayas langjähriger Stylist Law Roach ließ die Bombe am roten Teppich der Actor Awards platzen. Auf die Frage einer Journalistin von "Access Hollywood", ob er bereits an einem Hochzeitslook für Zendaya arbeite, antwortete er kurz und knapp: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden, ihr habt es verpasst." Damit bestätigte er die Gerüchte, die bereits vor Wochen durch einen verdächtigen Ring an Zendayas Finger angeheizt wurden.

Tom Holland und Zendaya mit KI generiert © Instagram

Privatsphäre steht an erster Stelle

Das Paar selbst schweigt beharrlich zu den Neuigkeiten. Schon 2023 erklärte Tom Holland gegenüber dem "Hollywood Reporter", warum sie ihr Privatleben so streng schützen. "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich schützen und so privat wie möglich halten wollen", betonte der Schauspieler damals. Er stellte klar: "Wir glauben nicht, dass wir das irgendjemandem schuldig sind, es ist unsere Sache und hat nichts mit unserer Karriere zu tun." Die Fans müssen sich also wohl weiterhin mit den offiziellen Auftritten der beiden begnügen.