"Leben schreibt eigenen Plan": Klostertaler-Legende Markus Wolfahrt im Spital

Schlechte Nachrichten für alle Fans der Volksmusik: Markus Wolfahrt, der ehemalige Frontmann der Klostertaler, liegt im Krankenhaus. Der Sänger wandte sich mit einer persönlichen Botschaft aus dem Krankenbett an seine Anhänger, während er sich von einem operativen Eingriff erholt.

Der österreichische Sänger und Ex-Klostertaler-Frontman Markus Wolfahrt schickte seinen Fans eine Videobotschaft direkt aus dem Krankenzimmer. Trotz des plötzlichen Eingriffs plant Wolfahrt, schon bald wieder für sein Publikum auf der Bühne zu stehen.

Diagnose aus dem Krankenzimmer

In seinem Instagram-Video zeigte sich der 65-Jährige mit einer bandagierten Hand und erklärte ruhig die Situation. "Manchmal schreibt das Leben seinen eigenen Plan", so Wolfahrt in der Botschaft an seine Community. Während die Bandage an der Hand laut seinen späteren Aussagen nicht der Hauptgrund für den Aufenthalt war, machten ihm massive Gallenkoliken zu schaffen. Diese schmerzhaften Krämpfe im Oberbauch machten eine schnelle medizinische Hilfe und einen stationären Aufenthalt unumgänglich.

Operation am Freitag geglückt

© ORF/Ali Schafler

Wie der Sänger auf Nachfrage bestätigte, wurde ihm bereits am Freitag die Gallenblase entfernt. Trotz der Schwere der Koliken zeigte sich der Musiker bereits vor dem Eingriff zuversichtlich und vertraut auf eine rasche Genesung. Da der für Montag angesetzte Konzert-Termin in Thüringen bislang nicht abgesagt wurde, scheint die Erholung nach dem operativen Eingriff nach Plan zu verlaufen. Wolfahrt blickt optimistisch auf die kommenden Tage, um nach der Zwangspause im Klostertal schnellstmöglich wieder persönlich für seine Fans singen zu können.