›Driving Days‹ die PS-Erlebniswelt am 6. und 7. März im Westfield Donau Zentrum

Autoträume werden wahr! Bei den spektakulären „Driving Days“ heißt es am 6. und 7. März wieder: Bühne frei für Innovation, Power und pures Design. Das Westfield Donau Zentrum wird zwei Tage lang zum ultimativen Treffpunkt für alle, die Motoren lieben und sich für die neuesten Trends auf vier Rädern begeistern. Ob sportlich, elektrisch oder familientauglich – die großen Namen der Branche fahren vor: Peugeot, Citroën, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Volvo oder KGM und die neuesten Modelle von BYD. Vom wendigen Cityflitzer bis zum kraftvollen SUV ist alles dabei, was das Autofahrer-Herz höherschlagen lässt. Und das Beste: Nicht nur schauen – einsteigen, probesitzen und hautnah erleben ist ausdrücklich erlaubt!

Zukunft auf Rädern: E & Hybrid im Fokus

Strom & Sprit. Flüsterleise, blitzschnell und smarter denn je – die Autos von morgen zeigen bei den Driving Days, was sie draufhaben. Elektro oder Hybrid? Hier wird klar: Moderne Mobilität ist nicht nur umweltbewusster, sondern auch voller Fahrspaß. Die neuesten E- und Hybrid-Modelle überzeugen mit Reichweite, Komfort und jeder Menge Hightech.

Finanzierung. Gerade in Zeiten von steigenden Preisen und hohen Kreditzinsen wird die Frage nach der richtigen Finanzierung immer wichtiger. Die Top-Autohäuser Österreichs zeigen vor Ort, wie man trotzdem clever zum Traumauto kommt. Ob Leasing oder flexible Finanzierungsmodelle – für nahezu jedes Budget gibt es eine passende Lösung.

Treffpunkt für alle Autofans

Driving Days am 6. März von 9 bis 20 Uhr und am 7. März von 9 bis 18 Uhr im Westfield Donau Zentrum, 1220 Wien, Wagramer Straße 94. www.drivingdays.at

Die Top-Aussteller auf einen Blick

MVC MOTOR

Peugeot

Citroën

Ford

AUTO STAHL Volvo

Honda

KIA

Mazda

AUTO WIEN MITTE

KIA

BYD STEINER

BYD

OPEL & BEYSCHLAG Citroën

Opel

KGM

KIA

AUTOHAUS TEAM.FRAENKELHyundaiMitsubishi