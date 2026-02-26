Das ist Wiens jüngster Fahrlehrer

Wiens jüngster Fahrlehrer erobert die Straßen: Alen Simsek mischt als der jüngste Fahrlehrer Wiens die Fahrschulwelt auf und wird besonders bei der Generation Z gefeiert.

Wien. Während viele in seinem Alter noch überlegen, wohin ihr Weg führen soll, sitzt Alen Simsek bereits dort, wo Nervosität, Schweißperlen und große Träume zusammenkommen: auf dem Beifahrersitz der Fahrschule. Mit nur 21 Jahren ist er der jüngste Fahrlehrer Wiens und wird vor allem bei jungen Fahrschülern schnell zum Publikumsliebling.

Locker, geduldig und immer auf Augenhöhe, genau so beschreiben ihn seine Schüler. Statt strenger Ansagen setzt der junge Fahrlehrer auf Motivation und Verständnis. „Viele steigen mit richtig viel Angst ins Auto“, erzählt Simsek. „Mein Ziel ist, dass sie aussteigen und merken: Autofahren kann sogar Spaß machen.“

Vater ebenfalls Fahrlehrer

Dass er diesen Beruf ergreifen würde, war fast vorherbestimmt. Sein Vater ist ebenfalls Fahrlehrer, und schon als Kind war Alen regelmäßig im Fahrschulumfeld unterwegs. Autos, Verkehrsregeln und Gespräche über Prüfungen gehörten für ihn zum Alltag. „Ich bin damit aufgewachsen“, sagt er. „Irgendwann wusste ich einfach, dass ich Menschen genau dabei helfen will.“

Jung, motiviert und schon am Beifahrersitz: Alen Simsek sorgt für neuen Schwung in der Fahrschule. © oe24

Sein junges Alter wird dabei zum Vorteil. Gerade die Generation Z fühlt sich verstanden, die Stimmung während der Fahrstunden ist entspannt, aber konzentriert. Musik läuft leise im Hintergrund, Fehler dürfen passieren, und genau das nimmt vielen die Angst vor der Prüfung.

„Der schönste Moment ist, wenn jemand nach der bestandenen Prüfung strahlt und sagt: Ich hab’s geschafft“, erzählt der 21-Jährige. „Dieser Moment ist unbezahlbar.“

Für viele bedeutet der Führerschein ein Stück Freiheit und genau daran arbeitet Alen Simsek jeden Tag. Mit viel Geduld, Leidenschaft und einem modernen Zugang zeigt Wiens Nachwuchs-Fahrlehrer, dass Erfahrung nicht nur eine Frage des Alters ist, sondern vor allem der Einstellung.

Eines steht jedenfalls fest: Wiens jüngster Fahrlehrer bringt nicht nur Bewegung auf die Straße, sondern auch frischen Wind in eine Branche, die gerade ein neues Gesicht bekommt.