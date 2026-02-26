Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
FPÖ-Landbauer Richtung BM Hanke: "Auftofarher-Bashing"
© Büro Landbauer

Klare Kehrtwende

FPÖ-Landbauer Richtung BM Hanke: "Auftofarher-Bashing"

26.02.26, 12:59
Teilen

Mit deutlicher Kritik reagiert Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) auf die neue StVO-Novelle der Bundesregierung. „Was hier als Verkehrsberuhigung verkauft wird, sei in Wahrheit der nächste Schritt in Richtung Totalüberwachung. 

Die Novelle bringe keine vernünftige Verkehrspolitik, sondern einseitige Belastungen für Pendler, Familien und Wirtschaftstreibende. Gerade in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich sei das Auto unverzichtbar. "Statt den Verkehr vernünftig zu organisieren und echte Entlastungen zu schaffen, dreht die Regierung weiter an der Straf- und Kontrollschraube. Immer neue Verbote, höhere Strafen und zusätzliche Überwachungsinstrumente sind der völlig falsche Weg und treffen wieder genau jene, die fleißig sind, die arbeiten und Steuern zahlen“, so Landbauer.

Einschränkungen für motorisierten Individualverkehr

Besonders kritisch sieht Landbauer die Entwicklung hin zu immer mehr Einschränkungen für den motorisierten Individualverkehr in den Städten. "In vielen Städten kämpfen die Geschäfte ohnehin ums Überleben. Wenn die Regierung jetzt zusätzlich auf autofreie Zonen, weniger Parkplätze und neue Hürden für Autofahrer setzt, ist das der nächste Schritt Richtung Geschäftesterben.“

Es sei widersprüchlich, einerseits die Bevölkerung immer stärker abzukassieren, Autos zu verbannen und Parkplätze zu vernichten und andererseits vom Erhalt der Stadtkerne zu sprechen. "Beides geht sich nicht aus. Wer die Menschen beim Autofahren schröpft und ihnen den Zugang zu den Innenstädten erschwert, schwächt automatisch den regionalen Handel.“ Landbauer fordert daher eine klare Kehrtwende: „Schluss mit dem permanenten Draufhauen auf die Autofahrer. Der motorisierte Individualverkehr muss überall gleichgestellt sein, auch in unseren Städten. Wer Autofahrer systematisch benachteiligt, schwächt Pendler, Familien und den regionalen Handel gleichermaßen. Wir brauchen eine Verkehrspolitik mit Hausverstand statt Steilvorlagen für rot-grünes Autofahrer-Bashing.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen