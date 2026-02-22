Diese Nation ist der "Blech-Kaiser" bei Olympia

Ein vierter Platz ist im Sport immer bitter, doch bei Olympia schmerzt er besonders. Der „Blech-Spiegel“ zeigt, welche Nationen das Podest am öftesten verpassten.

Österreich landete insgesamt fünf Mal auf dem undankbaren vierten Platz. Deutschland führt indes diese spezielle Wertung an. Besonders im alpinen Bereich war das Glück nicht auf der Seite der Österreicher. Mit Cornelia Hütter in der Abfahrt, Ariane Rädler im Super-G sowie dem Duo Raphael Haaser und Michael Matt in der Team-Kombination landete Rot-Weiß-Rot gleich drei Mal auf Rang vier.

Knappe Entscheidungen

Doch nicht nur auf der Piste gab es Blech-Pech für unser Team. Auch bei den Bewerben auf der Normalschanze fehlte das letzte Quäntchen Glück für Edelmetall. Lisa Eder im Skispringen sowie Stefan Rettenegger in der Nordischen Kombination verpassten die Medaillenränge jeweils nur ganz knapp und mussten sich mit dem vierten Platz begnügen.

Deutschland (14x) ist vord den USA (12x) und Norwegen (11x) klar der Blech-Kaiser dieser Spiele.