Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Diese Nation ist der "Blech-Kaiser" bei Olympia
© gepa

Bitter

Diese Nation ist der "Blech-Kaiser" bei Olympia

22.02.26, 17:40
Teilen

Ein vierter Platz ist im Sport immer bitter, doch bei Olympia schmerzt er besonders. Der „Blech-Spiegel“ zeigt, welche Nationen das Podest am öftesten verpassten. 

Österreich landete insgesamt fünf Mal auf dem undankbaren vierten Platz. Deutschland führt indes diese spezielle Wertung an. Besonders im alpinen Bereich war das Glück nicht auf der Seite der Österreicher. Mit Cornelia Hütter in der Abfahrt, Ariane Rädler im Super-G sowie dem Duo Raphael Haaser und Michael Matt in der Team-Kombination landete Rot-Weiß-Rot gleich drei Mal auf Rang vier.

Knappe Entscheidungen

Doch nicht nur auf der Piste gab es Blech-Pech für unser Team. Auch bei den Bewerben auf der Normalschanze fehlte das letzte Quäntchen Glück für Edelmetall. Lisa Eder im Skispringen sowie Stefan Rettenegger in der Nordischen Kombination verpassten die Medaillenränge jeweils nur ganz knapp und mussten sich mit dem vierten Platz begnügen. 

Deutschland (14x) ist vord den USA (12x) und Norwegen (11x) klar der Blech-Kaiser dieser Spiele.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen