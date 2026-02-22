Glasner atmet auf: Später Sieg für Palace

Für Oliver Glasner war es ein spätes Durchatmen. Crystal Palace beendete am Sonntag in der Premier League die Negativserie von acht Heimspielen ohne Sieg und rang Schlusslicht Wolverhampton Wanderers mit 1:0 nieder.

Matchwinner war Evann Guessand, der in der 90. Minute traf und den erst zweiten Sieg aus den vergangenen 16 Pflichtspielen fixierte. In der Tabelle bedeutet das Rang 13 und zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Für den angezählten Glasner, der seinen Abschied zum Saisonende bereits im Jänner angekündigt hatte, war es nach seinem jüngsten verbalen Rundumschlag ein wichtiges Signal. Zwei der vergangenen drei Ligaspiele wurden gewonnen – die Londoner senden damit doch noch ein Lebenszeichen.

Liverpool darf ebenfalls jubeln

Meister Liverpool feierte ebenfalls einen Last-Minute-Erfolg: Die „Reds“ siegten dank eines Treffers von Alexis Mac Allister in der 97. Minute bei Nottingham Forest mit 1:0.