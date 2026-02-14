3:0! Nächste Bayern-Abfuhr für Bremen

Der BVB legte am Freitagabend mit 4:0 vor und verkürzte auf drei Punkte Rückstand. Für die Bayern galt es in Bremen nachzulegen - und genau das taten sie. 3:0, souverän wie man es diese Saison großteils von ihnen kennt.

Beim Tabellenführer kehrte Konrad Laimer erstmals seit Mitte Jänner zurück in die Startformation und stand damit gleich drei Landsleuten gegenüber: Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll. Damit waren alle möglichen Österreicher von Beginn an an der Weser dabei. Nach 77 Spielen am Stück für den FCB war übrigens Michael Olise zum ersten Mal seit seinem Wechsel nicht in der Liga mit dabei.

In der 22. Minute legte Harry Kane wieder einmal per Elfmeter los - sein neunter in dieser Bundesliga-Saison. Herausgeholt durch Lennart Karl, der mit seinen wendigen Füßen zu viel für Senne Lynen war.

Nur zwei Minuten danach schepperte es gleich nochmal, wieder Tor-Wunder Kane. Diesmal aber nicht aus elf, sondern aus rund 20 Metern, zog der Engländer aus dem Stand per Innenrist ab und netzte via Stange ein - 2:0 (25.)! Es war Ligator Nummer 26.

Bremen wehrt sich in Halbzeit zwei

Die Bremer kamen nur eine Minute nach Seitenwechsel am nächsten an einen Torerfolg, als Grülls Abschluss nur die Stange küsste. Doch auch Schmid hatte aus nächster Nähe eine gute Chance, er scheiterte aber am eingewechselten Nübel (64.). In der 70. Minute gab es stattdessen die Entscheidung, als Leon Goretzka überlegt vom Strafraumrand zum 3:0 einschob.

So endete für Bremen das vierte Spiel in Folge gegen die Bayern mit mindestens drei Gegentoren und ohne eigenen Treffern. Der FCB baut die Tabellenführung wieder auf sechs Punkte aus. Werder hingegen verweilt auf dem Relegationsplatz, befindet sich also weiterhin mittendrin im Abstiegskampf.