ÖSV-Hammer: Cheftrainer nach Olympia-Debakel vor dem Aus

Die Olympia-Flaute der heimischen Ski-Herren könnte schon bald das erste Opfer fordern.

Platz 8 im Riesentorlauf durch Stefan Brennsteiner, Platz 5 im Super-G durch Raphael Haaser und Platz 6 durch Vincent Kriechmayr in der Abfahrt ist bislang die Horror-Bilanz in den Spezialdisziplinen bei den alpinen Ski-Herren. Zwar konnte man mit Silber durch Manuel Feller und Vincent Kriechmayr kurz jubeln, das könnte allerdings zu wenig sein.

Denn eine einzige Olympia-Medaille vor dem abschließenden Slalom am Montag ist für die große Ski-Nation Österreich einfach zu wenig. Die Damen gingen bislang nur in der Abfahrt, wo Cornelia Hütter auf Platz 4 landete, leer aus und konnten im Team-Bewerb sogar sensationell Gold holen. Mit Julia Scheib hat man im RTL am Sonntag (ab 10 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) auch noch die absolute Gold-Favoritin am Start.

© GEPA

Doch die Herren stecken in der Mega-Krise. Dazu kam der peinliche "Regel-Black(y)-Out" rund um Marco Schwarz. Eigentlich wollte man dem Allrounder im Abfahrtstraining die Möglichkeit geben, die Stelvio vor dem Super-G kennenzulernen, allerdings hatten die Verantwortlichen übersehen, dass er dafür in den letzten zwei Jahren FIS-Punkte in der Abfahrt hätte sammeln müssen.

Umstrittener Trainingsplan

Noch dazu ließ man die Gold-Hoffnungen Kriechmayr, Schwarz und Haaser auf die Olympia-Generalprobe in Crans Montana verzichten und legte stattdessen in Saalbach Trainings-Einheiten ein. Besonders brisant war diese Entscheidung, weil es auch die Generalprobe für die Ski-WM 2027 gewesen wäre und man wichtige Erkenntnisse hätte sammeln können.

© GEPA

Hinter den Kulissen ist vor allem Herren-Chef Marko Pfeifer schwer angezählt. Wie der BLICK berichtet, dürften selbst die Fahrer mit der Besetzung unzufrieden sein und meinen, dass seine Entscheidungen für die peinlichen Auftritte mitverantwortlich sind.

© GEPA

Dem Bericht zufolge könnte die Zusammenarbeit des ÖSV mit seinem Herren-Cheftrainer spätestens nach der Saison enden, denn auch im Weltcup fahren unsere Stars nur hinterher. Im Gesamtweltcup ist Marco Schwarz als unser Bester auf Platz 8, in der Abfahrt (Kriechmayr 6.), dem Super-G (Kriechmayr 2.), dem RTL (Brennsteiner 4.) und im Slalom (Feller 9.) wird es heuer auch keine einzige Kristallkugel geben.