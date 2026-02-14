Wegen den Geissens: Olympia-Held ignoriert Bundeskanzler und fordert mehr Geld von der Politik

Der deutsche Rodel-Star Max Langenhan hatte nach seinem Gold-Coup im Einsitzer ein kurioses Erlebnis, das er allerdings auch frech ausnutzt.

Mit zwei Goldmedaillen fährt Rennrodler Max Langenhand aus Cortina zurück nach Deutschland. Allerdings hat er an seinem ersten Coup eine Erinnerung, die er so schnell nicht mehr vergessen wird.

Der 26-jährige Deutsche bekam nach seinem Erfolg unzählige Glückwünsche, unter anderem auch von Carmen und Robert Geiss. Wie er nach dem Team-Staffel-Coup beichtete, kam es dabei zu dem unvergesslichen Moment. Denn als er sich die Video-Nachricht anschaute, läutete das Telefon.

Eine unbekannte Nummer wollte mit dem Gold-Helden reden, doch er drückte sie weg. Wie er im Nachhinein erfuhr, war der unbekannte Anrufer allerdings niemand anderer als Bundeskanzler Friedrich Merz, der gratulieren wollte.

Gold-Held entschuldigt sich

Natürlich folgte dann eine Entschuldigung im Goldrausch: "Lieber Friedrich", fängt der Gold-Rodler an. Doch ihm fällt auf, dass diese Ansprache wohl nicht ganz passend war und fängt neu an: "Lieber Herr Merz, es tut mir furchtbar leid, vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen noch einmal zu telefonieren."

Doch damit nicht genug. Langenhan legt nach: "Vielleicht bekommen wir ein wenig Geld on Top. Vielleicht kriegen wir noch 2, 3 Milliönchen mehr", schickt er nach seinem größten Karriere-Erfolg eine kleine Bitte an die Politik, bei den Sport-Förderungen etwas zu ändern.

Doch auch Friedrich Merz ließ nicht lange mit der Antwort warten. Auf Instagram antwortete der Kanzler und gibt dem Olympiasieger den Tipp, das nächste Mal doch abzuheben.