Linden LIVE: Statt Opernball Barcelona-Debakel

Wien bebt vorm Derby! Wenn Austria & Rapid aufeinandertreffen, gibt’s kein Halten mehr. Violett-Abwehrchef Aleksandar Dragovic gießt schon vor dem Anpfiff Öl ins Feuer – und warnt vor den „angeschlagenem Boxer“. Klingt nach Vorteil? Von wegen. Genau das macht’s brandgefährlich!

Letztes Jahr gab es Fotos von Aleksandar Dragovic am Opernball, weil er am Wochenende danach in der Bundesliga gesperrt war. Diesmal war es kein Thema, dass er wieder mit seiner Gattin in der Loge von Austria-Sponsor Daniel Koppensteiner zu Gast war. Austrias Abwehrchef schaute sich nicht einmal die TV-Übertragung an, sondern die erste Hälfte von Barcelonas Cupdebakel gegen Atletico Madrid, ehe er schlafen ging. Alles wird dem Derbysieg untergeordnet.

Weimann ist der einzige Derby-Neuling

In der Vorbereitung verlor Austria zwar gegen den Ex-Klub von Rapid-Trainer Thorup Nordjaeeland 2:4, aber das stört nicht: „Jetzt wissen wir, wie dänische Trainer spielen lassen!“ Von Favoritenstellung will er nichts hören: „Rapid ist nach dem verpatzten Saisonstart wie ein angeschlagener Boxer, da muss man höllisch aufpassen!“

Auch gegen den grün-weißen Derbyneuling Andreas Weimann, mit dem er oft in Österreichs Nationalteam zusammen spielte: „Die Schnelligkeit ist seine gefährlichste Waffe. Das war sicher ein gelungener Einkauf!“ Bei Austria hat schon jeder aus der Startelf Derbyerfahrung. Wenn sie beim jüngsten Spiel beider Mannschaften, dem 18-jährigen Mittelfeldspieler Maybach, nur zwölf Minuten beträgt. Was noch für Violett spricht. Mit Tae-seok Lee und Barry sind zwei der drei Torschützen vom letzten Derbysieg dabei.

Bier-Aktion zur Fan-Rückkehr

Wieder dabei sein dürfen erstmals seit den Ausschreitungen im Herbst 2024 Auswärtsfans. Das heißt 1600 im Gästesektor unter den 15.600 Zuschauern. Beide spielen aber auf Bewährung: Sollten sich die Fans etwas zu Schulden kommen lassen, dann drohen Austria oder Rapid bei drei Heimspielen die Sperre des eigenen Fansektors. Ob bei der ohnehin aufgeheizten Atmosphäre die Austria-Getränkeaktion wirklich eine gute Idee war? Zwischen 90 und 60 Minuten vor dem Anpfiff sind an sämtlichen Kiosken der Generali-Arena drei Bier zum Preis von zwei erhältlich. Alkohol kann auch aggressiv machen.